Lo Spezia contro il Real Madrid: un pesce d’aprile in “bianco”

Un pesce d’aprile da “galacticos”. Il social media manager dello Spezia, società che milita nel campionato di Serie B, ha deciso di fare uno scherzo a tifosi e sostenitori, in occasione dell’inizio del mese.

Il pesce d’aprile

Con un post sui social, proprio nella giornata dell’1 aprile, ha fatto abboccare tifosi e sostenitori. Un pesce d’aprile confezionato ad arte, giocando sulla passione dei “bianchi”. E proprio il colore della maglia è stato utilizzato per lo scherzo. È con grande soddisfazione – si leggeva ieri dall’account ufficiale della società – che lo Spezia Calcio comunica di aver ricevuto in data odierna l’invito da parte del Real Madrid a prendere parte alla Blancos cup, torneo che a fine agosto vedrà alcune tra le più gloriose squadre d’Europa che indossano la maglia bianca, sfidarsi sul terreno del “Santiago Bernabeu”.

Le squadre

Ospiti della manifestazione internazionale, volta a celebrare la “Camiseta Blanca”, anche gli inglesi del Derby County e i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Sarà un onore per noi difendere i colori dell’Italia e una grande esperienza per tutto il tifo spezzino.

L’appello ai tifosi

Poi, l’invito. “Tra questi, i primi 5 che invieranno allo Spezia un video in cui cantano l’inno delle Aquile in spagnolo, vinceranno un biglietto omaggio per il Bernabeu”.

Poco dopo, però, arriva la smentita. E’ lo Spezia sui propri profili ad annunciare lo scherzo: la Blancos Cup non si farà, è un’invenzione. Chissà però che il Real Madrid non prenda spunto da questo pesce d’aprile…

Il cuore

Nel frattempo, però, molti spezzini avevano già intonato la prima strofa in spagnolo. E lo Spezia chiude salutando e ringraziando i tifosi che hanno messo “il sogno davanti alla razionalità, perché chi ama è così, segue il cuore”.