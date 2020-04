Covid-19, la musica di Ludovico Einaudi per Greenpeace/ VIDEO

Il pianista e compositore Ludovico Einaudi, testimonial di Greenpeace, ha girato un video per esprimere la sua vicinanza a tutti coloro che soffrono per la pandemia in atto di Covid19 e a tutti coloro che combattono per il Pianeta.

La selezione di brani

Nel video si vede il pianista che suona nella sua casa una selezione di brani tratti dal suo album “Seven Days Walking”.

L’emergenza sanitaria

Einaudi è a fianco dell’organizzazione ambientalista da molti anni: “Anche se stiamo affrontando una nuova emergenza, non dimentichiamo la condizione critica del clima che stiamo vivendo quotidianamente da molti anni ormai. Questo è un video per tutti voi che state a casa per combattere l’emergenza sanitaria e per tutti voi che avete sempre combattuto per la crisi climatica”.

Il precedente per l’Artico

Nel 2016 si impegnò a favore della campagna di Greenpeace per la difesa dell’Artico, suonando una sua composizione inedita per piano, “Elegia per l’Artico”, su una piattaforma galleggiante fra i ghiacci del Polo Nord, davanti alle coste delle isole Svalbard (Norvegia). Il compositore, imbarcatosi sulla nave di Greenpeace “Arctic Sunrise”, portò tra i ghiacci un pianoforte a coda.