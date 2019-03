Lo stato dell’e-commerce in Italia

Il settore del commercio elettronico continua a mostrare incrementi significativi (+12,1%). A certificarlo è l’Istat, che a febbraio ha rimarcato il trend positivo dell’e-commerce.

Il commercio

Il dato si inserisce in un report che evidenzia come “nel 2018 il valore delle vendite al dettaglio cresce lievemente (+0,2%) rispetto all’anno precedente, registrando tuttavia dinamiche piuttosto eterogenee tra le diverse forme distributive”.

Ma che l’e-commerce sia in ascesa nel nostro Paese lo dimostrano anche altri dati. come evidenziato dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, il commercio elettronico continua la propria inarrestabile ascesa e nel 2018 raggiunge un valore di 27,4 miliardi di euro. Un incremento del 16% rispetto al 2017, pari a 3,8 miliardi di euro in più in 12 mesi.

L’e-commerce per settori

Gli acquisti online di prodotto valgono 15 miliardi di euro (+25%), mentre la crescita dei Servizi (+6%) tocca quota 12 miliardi. Il Turismo (9,8 miliardi di euro, +6%), si conferma il primo comparto dell’e – commerce. Tra i prodotti, si consolidano Informatica ed elettronica di consumo (4,6 miliardi di euro +18%) e Abbigliamento (2,9 miliardi, +20%) e crescono a ritmi molto interessanti Arredamento (1,4 miliardi, +53%) e Food&Grocery (1,1 miliardi, +34%).

L’evoluzione del mercato e la distribuzione geografica

A contribuire alla crescita dell’e-commerce nel nostro Paese contribuiscono vari elementi e dinamiche differenti. I prodotti, i cui acquisti online valgono 15 miliardi di euro, generano nel 2018 circa 260 milioni di spedizioni. La distribuzione geografica dei flussi logistici evidenzia una maggiore concentrazione dell’e – commerce al Nord, con il 56% dei volumi, mentre al Centro e al Sud, con le isole, si ha rispettivamente il 23 e il 21%.