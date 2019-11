Lombardi Immobiliare: storia di design, gusto e innovazione

Lombardi Immobiliare è una società di costruzioni nata per stravolgere gli schemi del mestiere. L’azienda nasce nel 2008 come una nuova esperienza d’abitare e vivere la casa. La tenacia e la passione di Raffaele Lombardi, giovane quanto innovativo imprenditore, spingono il business aziendale verso nuovi orizzonti. Lombardi intuisce il concetto di edilizia, non fine a se stesso, ma collegato sinergicamente al design, alla qualità del vivere, allo stile, all’innovazione, al gusto. Abbiamo proprio chiesto a Raffaele Lombardi (che ha fondato la società insieme al fratello Domenico Lombardi) di raccontarci la storia e gli obiettivi di questa azienda innovativa.

Come nasce l’idea di Lombardi Immobiliare e quali sono la vision e la mission dell’azienda?

“A seguito di una ventennale esperienza nel settore edile, ho deciso,,, insieme a mio fratello Domenico, di fondare la Lombardi Immobiliare. Avevamo l’obiettivo di costruire e innovare, creare un concetto di edilizia sinergicamente connesso con lo stile e la funzionalità. Le nostre non sono solo case, ma spazi pensati per aumentare la qualità della vita, facendo leva sulla realizzazione dei bisogni dei nostri clienti. Quando un cliente ci fa una richiesta, infatti, la consideriamo come uno spunto per migliorare le nostre prestazioni, fornendo una qualità progettuale e soluzioni adatte al vivere contemporaneo”.

Che tipo di prodotti e servizi offre Lombardi Immobiliare?

“I nostri sono appartamenti dallo stile innovativo, organizzati negli spazi, rifiniti in ogni particolare, con estrema attenzione ai dettagli perché crediamo che siano fondamentali per fare la differenza. Nel nostro operato puntiamo principalmente sulla personalizzazione degli interni: i nostri clienti devono sentirsi i veri protagonisti della propria casa. In fondo sarà il luogo fisico che racchiuderà tutte le loro aspettative e prospettive di vita. Il cliente quindi sceglie le caratteristiche interne del proprio immobile, ma con il supporto tecnico del nostro team di architetti che fornirà le soluzioni stilistiche più adatte, fondendo gusti personali e funzionalità dell’abitare”.

Lombardi Immobiliare ha deciso di puntare su prodotti, materiali e servizi di qualità. Perché questa scelta?

“Crediamo fortemente che nel settore del Real Estate si possa fare la differenza solo puntando su materiali esclusivi, per questo dedichiamo molto tempo della nostra attività alla ricerca minuziosa di prodotti performanti e con alti standard qualitativi. Durante l’anno frequentiamo fiere di settore, convegni e corsi di aggiornamento per essere sempre al passo con le ultime tendenze del mondo dell’edilizia”.

A quale fascia di clienti e utenti vi rivolgete?

“Ci rivolgiamo prevalentemente alle giovani coppie, alle famiglie e in generale a tutti coloro che desiderano una casa su misura rispetto alle proprie aspettative di vita. Ogni nuovo cliente è una sfida positiva, un modo per migliorare le nostre prestazioni e crescere come azienda nel nostro settore che diventa sempre più competitivo. Ma tutto questo ci stimola moltissimo”.

Quali sono gli obiettivi e i progetti a breve, a medio e a lungo termine per Lombardi Immobiliare?

“Abbiamo in mente tantissimi nuovi progetti sul territorio, ma la nostra punta di diamante attualmente è un progetto che stiamo realizzando con un archistar di rilievo insignito di premi a livello internazionale. Stiamo parlando di Simone Micheli, che ha posto la sua prestigiosa firma sul nostro prossimo progetto a Scisciano”.

Fare impresa nel Mezzogiorno richiede sforzi notevoli, in particolare per i giovani imprenditori. Qual è il segreto per rendere competitiva e vincente un’impresa del Sud?

“Pensiamo che sia fondamentale la continua formazione, aggiornarsi sulle ultime tendenze del settore e coniugarle alle proprie idee progettuali. Importante è anche la capacità di sapere interpretare al meglio le esigenze della committenza, cercando non solo di confermare le aspettative, ma anche di superarle con iniziative e idee studiate per realizzare immobili di rilievo sia a livello stilistico che di funzionalità. Se un’impresa punta su questi aspetti può farsi strada nella complessa economia del sud Italia”.