Da convento a centro dell’innovazione: a Matera nasce l’Hub per la tecnologia

Un hub tecnologico destinato a produrre innovazione. Vi si insedieranno 13 aziende del settore dell’hi-tech e ospiterà il polo del Cnr per le “Digital Humanities”. Un punto di incontro tra partner pubblici e privati per condividere iniziative progettuali e contribuire alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture digitali e alla valorizzazione di giovani ricercatori e innovatori.

L’Hub per la tecnologia

Uno dei progetti strategici più significativi per portare Matera al centro delle dinamiche di sviluppo economico del futuro.

E’ stato inaugurato nell’ex convento di San Rocco, che sorge a ridosso dei Sassi, l’Hub per la tecnologia e l’innovazione della Città di Matera.

“Con questo progetto – ha sottolineato il sindaco Raffaello de Ruggieri – non cediamo camere con vista ma laboratori creativi che devono produrre innovazione e lavoro perché il compito dei Comuni è quello di generare imprese e profitto sociale. Questo spazio non è quindi una semplice ostentazione della bellezza della città ma un vero e proprio acceleratore di sviluppo ed investimenti”.

Gli altri progetti

Ma non sono gli unici interventi. E’ stato infatti approvato in giunta il progetto di realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti, la prima in Italia, finanziata dal Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre è stato deciso di restaurare l’immobile che ha ospitato la sede del Provveditorato agli studi e di riportarlo alla sua originaria destinazione. Tornerà a essere un convitto che ospiterà i creativi che sceglieranno Matera per i loro progetti di innovazione.

L’innovazione tecnologica

“Questo progetto – ha spiegato Antonio Nicoletti, dirigente di Staff per la pianificazione strategica – ha un fine che è quello di costituire un ecosistema urbano favorevole all’insediamento e allo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore della conoscenza e dell’innovazione applicata alla conservazione, gestione e fruizione dei beni culturali, e alla produzione di beni e servizi nell’economia della cultura e della creatività. L’Hub di San Rocco ha l’obiettivo di creare posti di lavoro attraverso progetti di innovazione tecnologica, e rappresenta uno dei pilastri della strategia di sviluppo economico urbano della città di Matera. Tale strategia intende promuovere e radicare in città l’economia della conoscenza e dell’innovazione, in particolare applicata alla gestione del patrimonio culturale e alla creatività”.