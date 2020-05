Nasce la Digital Media Academy, per formare esperti in comunicazione, marketing ed e-commerce.

Tre percorsi formativi votati all’innovazione e alla creatività e lezioni gratuite anche a distanza su tablet, pc e smartphone. Nasce la Digital Media Academy (DMA) progetto ideato e sviluppato dall’Ente di Formazione ENAC Puglia per valorizzare la formazione professionale gratuita. Il progetto è finanziato dal Programma Regionale PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, nei settori della Comunicazione e della Digital Strategy.

Il progetto

“La Digital Media Academy – spiega Dario Palma, Direttore di Enac Puglia – è un progetto che nasce dall’esperienza condotta in Garanzia Giovani da Enac Puglia e dagli Enti partner dell’ATS Let’s Work 2gether. É emersa l’esigenza di pensare a percorsi formativi strutturati in grado di permettere ai giovani di acquisire una pluralità di competenze nel settore web in grado di aumentare le possibilità di occupabilità dei giovani neet”.

Marketing strategy

La DMA formerà esperti in Web marketing strategy, E-commerce strategy e Market advisor. Il primo corso, diviso in tre parti, prevede 410 ore di formazione e consente ai partecipanti di diventare esperti di web marketing e social media con la capacità di progettare, coordinare, promuovere e gestire campagne di comunicazione sul web e sui social. “Si tratta di una figura sempre più strategica in ambito aziendale poiché i canali di promozione e vendita viaggiano sempre più sulla rete”, evidenzia Roberto Zarriello, Presidente Digital Media.

Le migliori piattaforme di e-commerce

Il secondo percorso, sempre della durata di 410 ore, permetterà agli allievi di imparare a scegliere le migliori

piattaforme di e-commerce, a organizzarle e a gestirle. Verranno trattate anche tematiche relative alle tecniche di vendita e promozione, ai canali distributivi, alle leve del marketing digitale. “Il commercio elettronico – sottolinea Zarriello – rappresenta una grande opportunità. È il sistema di vendita che cresce di più e rappresenta il futuro del commercio”.

Market advisor

Il terzo percorso (410 ore), infine, permetterà ai partecipanti di approfondire il ruolo del market advisor, una figura innovativa nel settore del marketing. Il market advisor si occupa, infatti, della pianificazione della migliore strategia di comunicazione per la promozione di un brand, di un prodotto o di un servizio e della sua commercializzazione. Il suo compito dunque è quello di migliorare l’immagine, la comunicazione e il portfolio clienti, aumentando così il volume d’affari di un’impresa aziendale e la vendita dei prodotti o servizi ad essa collegati. Tutte le attività si svolgono presso enti di formazione, con comprovata esperienza nei settori della Comunicazione e della Digital Strategy, accreditati alla Regione Puglia e aderenti all’ATS Garanzia Giovani “Let’s Work 2gether”.

Digital Media

La supervisione della didattica è affidata alla Digital Media Academy, curata da Digital Media: associazione nazionale di giornalisti, comunicatori, formatori e da IstaGo, la prima Accademia improntata su Instagram. I corsi di formazione sono gratuiti e si rivolgono ai giovani tra i 17 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono iscritti ad altri corsi di formazione (NEET), appassionati del mondo della comunicazione digitale con la voglia di trasformare la propria passione ed aspirazione in professione. Ad ogni allievo sono riconosciuti i seguenti benefit: bonus economico per la ricerca attiva del lavoro e bonus per la connettività.

I corsi di DMA, in questo periodo di Covid19, sono fruibili interamente in FAD (formazione a distanza) su personal computer, tablet o smartphone. (Per info: pagina Facebook @digitalmediaacademypuglia)