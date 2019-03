Reddito di cittadinanza 2019: chi ha diritto al sussidio?

E’ partita l’era del Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019, infatti, è possibile chiedere il sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale.

Il nucleo familiare deve possedere però determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo. E una volta riconosciuto, si potrà ricevere il beneficio tramite un’apposita Carta di pagamento elettronica. Ma come funziona?

Reddito di cittadinanza: i requisiti

Per ricevere il Reddito di cittadinanza, innanzitutto bisogna essere cittadini italiani, europei (o loro familiari titolari di diritto di soggiorno) o lungo soggiornanti e aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

E’ necessario avere: un ISEE inferiore a 9.360 euro; un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30mila euro; un patrimonio finanziario non superiore a 10mila euro (ridotto a 8mila per la coppia e 6 mila per i single), incrementato di 5mila euro per ogni componente con disabilità e di mille euro per ogni figlio successivo al secondo;

Reddito di cittadinanza: obblighi e regole

Oltre all’acquisto di beni e servizi di base, la Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Reddito di cittadinanza: come richiederlo

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.