Ron Weasley, l’attore di Harry Potter diventa papà

Georgia Groome è il nome più ricercato nelle tendenze del giorno. Ma chi è Georgia Groome? E come mai se ne parla così tanto nel web?

Chi è Georgia Groome?

Georgia è una attrice ventottenne, originaria di Nottingham, recita nel piccolo e grande schermo ma anche in teatro.

Ha recitato in La mia vita è un disastro (2008), ma ancora prima, all’età di 14 anni, ha ottenuto un ruolo nel film indipendente “London to Brighton”. Oggi finisce nel mirino del gossip per aver annunciato nelle scorse ore sul magazine People che diverrà mamma.

Un pancino sospetto

La foto trapelata nelle scorse ore è stata diffusa da The Mirror, che li ha paparazzati in giro per Londra beccando il pancione di lei. I due sono stati beccati mentre facevano la spesa: hanno sbrigato qualche commissione e poi hanno fatto un salto al supermercato. Le foto hanno rivelato il pancione dell’attrice, in evidenza nonostante l’abbigliamento casual e la larghezza della t-shirt che indossava. A quel punto non è stato più possibile negare l’evidenza.