Tormentoni estivi, Boomdabash e Alessandra Amoroso pubblicano la nuova hit “Karaoke”

L’estate 2020, sulla scia dell’emergenza Coronavirus, è sicuramente una stagione particolare ma non sarà priva dei tormentoni estivi. Dopo il successo del brano Mambo Salentino della scorsa estate, anche quest’anno, il feat. tra gli artisti salentini Boomdabash e Alessandra Amoroso, si preannuncia un trionfo nelle classifiche.

Desideri per l’estate 2020

Un tweet di Alessandra Amoroso ai compagni Boomdabash scatena la voglia di ballare. Ma soprattutto incuriosisce i fan il fatto che la Amoroso abbia taggato nel tweet anche Emma Marrone. La domanda che nelle stories Alessandra pone agli altri artisti è: “E voi di cosa avete voglia questa estate?”. “Quest’estate ho voglia di…”, rispondono alla domanda gli utenti, svelando i desideri per l’estate 2020. I Boomdabash, dal loro account, specificano che hanno voglia di ballare.

Una nuova estate

Karaoke è un tormentone estivo che non può non far riferimento ai mesi di isolamento. E’ “il primo giorno di una nuova estate” canta Alessandra Amoroso e nei versi successivi è esplicita la voglia di libertà e di contatto. “Voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena per fare tutto quello che non si poteva”. Chiari riferimenti al periodo appena passato, alla paura del contatto nonostante le misure ormai meno restrittive.

Il Brano