Scommesse online: più al sud o più al nord Italia?

Foto di Aidan Howe su Unsplash

La domanda sorge spontanea: le scommesse sportive online sono più popolari al Nord o al Sud Italia? Per capire questa dinamica, però, è necessario comprendere la disparità regionale e, anche se gli ultimi studi danno il sud come trainante nelle scommesse virtuali, ci sono altri giochi in cui è il Nord a essere primo rispetto a un sud settato su altre abitudini.

La geografia dell’azzardo, se così vogliamo definire la propensione di alcune regioni verso le scommesse sportive online, è un argomento complesso. Sembra, però, che i principali bookmakers con regolare licenza abbiano maggiore appeal al Sud Italia, territorio in cui le scommesse online hanno terreno fertile per tradizione e una consuetudine legata alle abitudini. Difficile, però, con tutte le disparità regionali, fare un quadro più completo di queste preferenze che, attraverso alcuni studi più recenti, sono molto più dettagliate e precise.

Partiamo, allora, dalla tradizione come per il gioco del lotto, amatissimo nel sud più che al nord. Continuiamo con i bookmaker online, certamente più apprezzati al sud. I bonus scommesse online, incentivo grande per tutti coloro che si approcciano al betting digitale, sono un’offerta da non rifiutare per tutti quelli che si registrano sulle piattaforme e, grazie a promozioni generose, c’è un boom di conti attivi da tenere in considerazione che tocca tutta Italia, senza troppe distinzioni geografiche.

Al nord, più industrializzato e con redditi più alti, funzionano molto i gratta e vinci, quindi la lotteria istantanea. Probabile che, visti i tempi stretti di una vita sempre votata al lavoro, i settentrionali non abbiano voglia di giocare a lungo ma si accontentino dell’adrenalina di una grattata veloce tra un impegno e un altro. Le slot machine, uno dei giochi più amati di tutti, sono distribuite a macchia di leopardo su tutto il territorio, popolari equamente al nord e al sud mantenendo il ruolo privilegiato di gioco più apprezzato tra tutti. Sarà per la velocità di gioco, sarà per la semplicità ma la slot, per molti, è davvero imbattibile.

La maggiore convivialità del sud influisce nei risultati?

Con lo sviluppo del sud negli ultimi 40 anni, anche dal punto di vista industriale, il gap tra settentrione e meridione, è, certamente, meno evidente che negli anni Sessanta e Settanta. Restano, però, le abitudini e un clima più mite che porta a una maggiore convivialità. A parte il lotto, che è pura tradizione dal Rinascimento, giochi come il bingo o come le scommesse sono stati, per lungo tempo al sud, ragionati come luogo di ritrovo. La sala bingo, per tanti pensionati (anche al nord) è un luogo dove chiacchierare, giocare, mangiare, bere, insomma passare la serata. Per le scommesse, l’agenzia è stato, per lungo tempo, il luogo di ritrovo di tanti appassionati che, tra una discussione e un’altra, trovavano l’attimo giusto per poter giocare la “bolletta”.

Probabile, dunque, che le abitudini di vita abbiano portato in auge un gioco rispetto a un altro in una determinata zona d’Italia e che questo, anche con l’avvento del digitale, non sia cambiato poi più di tanto, almeno nella propensione. Il futuro, comunque, è sempre più votato verso il virtuale quindi le scommesse live saranno le più amate e apprezzate tra tutte con buona pace di tutti coloro che, ancora oggi, preferiscono passare in agenzia per salutare gli amici e puntare sulla squadra del cuore.