Acqua & Sapone opportunità di lavoro in tutta Italia anche al Sud

Acqua & Sapone, leader italiano nel settore della bellezza e dell’igiene personale, è costantemente alla ricerca di nuovi Addetti alle Vendite per potenziare il proprio organico. L’azienda offre interessanti opportunità lavorative sia per chi è alla prima esperienza sia per professionisti del settore retail. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle posizioni aperte, i requisiti e le modalità per candidarsi.

Chi è Acqua & Sapone?

Acqua & Sapone è una delle principali catene italiane di negozi dedicati alla cura della persona, alla bellezza e alla casa. Fondata nel 1992, conta oltre 700 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla sua vasta offerta di prodotti, che include cosmetici, detersivi e articoli per l’igiene personale, l’azienda è un punto di riferimento per milioni di clienti. La sua filosofia si basa su tre pilastri fondamentali: qualità, convenienza e attenzione al cliente.

Le posizioni aperte: Addetti alle Vendite

Acqua & Sapone è attualmente alla ricerca di Addetti alle Vendite da inserire nei propri punti vendita in tutta Italia, con particolare attenzione alle regioni del Sud come Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Molise. I nuovi assunti avranno un ruolo centrale nel garantire un’esperienza d’acquisto positiva per i clienti.

Dove sono disponibili le posizioni?

Ecco alcune delle principali città e regioni interessate dalle offerte di lavoro:

Puglia : Martano, Gallipoli

: Martano, Gallipoli Campania : Baronissi (Salerno), Benevento

: Baronissi (Salerno), Benevento Calabria : Reggio Calabria

: Reggio Calabria Sicilia : Palermo

: Palermo Molise : Campobasso

: Campobasso Lombardia : Busnago, Caravaggio, Saronno

: Busnago, Caravaggio, Saronno Lazio : Roma

: Roma Veneto : Castelnuovo del Garda, San Bonifacio

: Castelnuovo del Garda, San Bonifacio Abruzzo: Montorio al Vomano (Teramo)

Queste offerte includono sia posizioni per punti vendita già operativi, sia per nuove aperture.

Requisiti per candidarsi

Per entrare a far parte del team di Acqua & Sapone, è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave:

Esperienza lavorativa : Preferibilmente nel settore retail o in ruoli a contatto con il pubblico.

: Preferibilmente nel settore retail o in ruoli a contatto con il pubblico. Soft skills : Attitudine al lavoro di squadra, orientamento al cliente e capacità comunicative.

: Attitudine al lavoro di squadra, orientamento al cliente e capacità comunicative. Flessibilità : Disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi.

: Disponibilità a lavorare su turni, inclusi weekend e festivi. Competenze tecniche : Conoscenza di base degli strumenti informatici e gestionali.

: Conoscenza di base degli strumenti informatici e gestionali. Dinamismo: Capacità di adattarsi rapidamente a contesti nuovi e dinamici.

Non è richiesto un titolo di studio specifico, ma entusiasmo e voglia di imparare sono essenziali.

Mansioni principali da Acqua & Sapone

Gli Addetti alle Vendite svolgeranno le seguenti attività:

Assistenza ai clienti : Supporto durante l’acquisto e consulenza sui prodotti.

: Supporto durante l’acquisto e consulenza sui prodotti. Gestione del negozio : Riordino degli scaffali e controllo dell’inventario.

: Riordino degli scaffali e controllo dell’inventario. Operazioni di cassa : Gestione delle transazioni economiche.

: Gestione delle transazioni economiche. Supporto alle attività promozionali: Allestimento di espositori e vetrine.

Tipo di contratto offerto

Acqua & Sapone propone contratti di lavoro subordinato, sia full-time che part-time, in base alle esigenze del punto vendita. Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione continua e opportunità di crescita professionale per valorizzare il talento dei propri dipendenti.

Iter di selezione

Il processo di selezione si articola in diverse fasi:

Candidatura online: Tramite il sito ufficiale nella sezione “Lavora con noi”. Screening dei curricula: Valutazione delle candidature pervenute. Colloquio conoscitivo: Può avvenire in modalità telefonica o in presenza. Colloquio finale: Approfondimento con i responsabili del punto vendita.

Per alcune posizioni potrebbero essere organizzate sessioni di valutazione collettiva (assessment center).

Come candidarsi ad Acqua & Sapone

Per candidarsi, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Acqua & Sapone. È possibile compilare un form online allegando il proprio curriculum vitae aggiornato. Si consiglia di personalizzare la candidatura includendo una lettera di presentazione che evidenzi motivazioni e competenze rilevanti.

Tabella riepilogativa delle informazioni

Posizione Requisiti principali Sedi principali Tipologia di contratto Addetto alle Vendite Esperienza nel retail, flessibilità, attitudine al cliente Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Molise, Lazio Contratto subordinato full-time/part-time Responsabile di negozio (posizioni future) Esperienza manageriale, leadership, gestione team Regioni con nuove aperture Contratto a tempo indeterminato con bonus



Perché scegliere Acqua & Sapone?

Lavorare in Acqua & Sapone significa entrare a far parte di un’azienda solida, attenta al benessere dei propri dipendenti e con un forte orientamento alla formazione. Per chi cerca un ambiente dinamico e stimolante, questa è un’opportunità da non perdere!