Agenzia delle Entrate: in arrivo un nuovo concorso per funzionari tributari

Dopo il bando per funzionari amministrativo-tributari ormai in via di conclusione e l’avviso per funzionari tecnici indetto a marzo, ora l’Agenzia delle Entrate si prepara a un nuovo concorso.

Questa volta saranno messi in palio 2000 posti per funzionari tributari a tempo indeterminato in tutta Italia, posti che andranno a colmare i vuoti in organico dovuti ai pensionamenti.

La selezione, che sarà indetta con tutta probabilità in estate (giugno), sarà destinata ai candidati in possesso di una laurea di tipo giuridico-economico e di conoscenze specialistiche in materia tributaria e contabilità.

Anche questo nuovo bando rientra nel grande piano di assunzioni avviato dall’Agenzia delle Entrate per rafforzare la sua attività, in un’ottica di maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione.

Concorso Agenzia delle entrate: requisiti generali

Come accaduto per gli altri concorsi dell’Agenzia delle Entrate, i candidati interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Saranno esclusi tutti coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Il 10% dei posti sarà riservato ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alla seconda area funzionale, in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Per maggiori dettagli sui requisiti specifici e sugli gli argomenti d’esame bisognerà attendere la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (giugno).

Le prove

Se resterà in piedi l’impianto selettivo scelto nel precedente concorso per funzionari amministrativo-contabili le selezioni saranno articolate in tre fasi:

una prova oggettiva attitudinale (test con quesiti a risposta multipla);

(test con quesiti a risposta multipla); una prova oggettiva tecnico-professionale (test con domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando);

(test con domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando); una prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico di 6 mesi da svolgere presso gli uffici dell’Agenzia.

Concorso Agenzia delle entrate: come candidarsi

Per poter inviare la propria candidatura sarà necessario compilare e trasmettere la domanda di ammissione per via telematica, secondo le istruzioni contenute nel bando, utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Per partecipare al concorso i candidati dovranno essere muniti di un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo.