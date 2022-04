Agenzia Industrie Difesa, 2 concorsi Ripam per diplomati e laureati

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto altri due concorsi Ripam 2022 per il reclutamento di 12 figure da inserire a tempo indeterminato presso l’Agenzia Industrie Difesa (AID).

I bandi sono stati pubblicati all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2022 e sono rivolti a diplomati e laureati per la copertura di vari profili professionali.

I neoassunti saranno inseriti negli uffici dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), un ente pubblico non economico istituito nel 2001 e vigilato dal Ministro della Difesa che gestisce le attività industriali e commerciali delle Unità produttive ad essa affidate e ha sede a Roma.

Concorsi Agenzia Industrie Difesa: figure ricercate

In particolare, i due concorsi serviranno al reclutamento dei seguenti profili (10 nell’area II, posizione economica F2 e 2 nell’area III, posizione economica F1):

n. 5 unità con profilo di assistente tecnico artificiere (Cod. 01), Settore tecnico, scientifico e informatico (n. 4 presso lo Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre – Noceto di Parma e n. 2 prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 1 presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto);

(Cod. 01), Settore tecnico, scientifico e informatico (n. 4 presso lo Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento terrestre – Noceto di Parma e n. 2 prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 1 presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto); n. 1 unità con profilo di assistente amministrativo (Codice 02), Settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico, da impiegare presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

(Codice 02), Settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico, da impiegare presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; n. 1 unità con profilo di assistente sanitario (Codice 03) Settore della sanità da impiegare come operatore di produzione presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze;

(Codice 03) Settore della sanità da impiegare come operatore di produzione presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze; n. 1 unità con profilo di assistente sanitario (Codice 04) Settore della sanità da impiegare come operatore di controllo qualità presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze;

(Codice 04) Settore della sanità da impiegare come operatore di controllo qualità presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze; n. 1 profilo assistente tecnico nautico (Codice 05) Settore tecnico, scientifico e informatico – presso l’Arsenale militare – Messina prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

(Codice 05) Settore tecnico, scientifico e informatico – presso l’Arsenale militare – Messina prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; n. 1 profilo assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06) Settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto;

(Codice 06) Settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto; n. 2 unità nell’Area III, posizione economica F1 (n. 1 profilo funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (Codice 01) settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare nel settore Active Pharmaceutical Ingredients (API) presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 1 profilo funzionario specialista scientifico (Codice 02) settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto).

I requisiti generali

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie indicate nei bandi;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza o di licenziamento da un impiego statale;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

I requisiti specifici

Per gli interessati al bando per n. 10 unità area II sarà sufficiente il diploma di istruzione secondaria di II grado, mentre per il bando per n. 2 posti in area III servirà una laurea, un diploma di laurea, una laurea specialistica oppure una laurea magistrale.

Le selezioni

L’iter selettivo si articolerà in:

una prova scritta digitale distinta per codice di concorso (test a risposta multipla di 40 quesiti da svolgere in un’ora);

(test a risposta multipla di 40 quesiti da svolgere in un’ora); una valutazione dei titoli (solo per i candidati ritenuti idonei alla prova stessa).

Concorsi Agenzia Industrie Difesa: come candidarsi

La domanda di ammissione a ciascun concorso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”,entro le ore 14 del 9 maggio 2022.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro in base alle istruzioni fornite dal sistema e sarà necessario essere muniti di apposito indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni consulta il bando per n. 10 posti (area II) e il bando per n. 2 posti (area III).