Almaviva ricerca “campioni dell’innovazione” a Roma, Napoli e Torino

Si ricercano IT e Mobile Specialist, IoT Analytics, Programmatori Java e Cloud Technical Architect

Obiettivo dell’azienda: investire sulla trasformazione digitale e puntare sui giovani talenti

Sarà possibile inviare la propria candidatura tramite l’area “lavora con noi” del sito Almaviva

Almaviva, il colosso dei call center in Italia, che opera nell’ambito della tecnologia e dei servizi di esternalizzazione a livello globale, è alla ricerca di neolaureati e giovani professionisti informatici per la società AlmavivA Digitaltec, il Digital Innovation Hub del Gruppo AlmavivA.

Negli ultimi due anni la società ha avviato un piano di assunzioni stabili e qualificate, assumendo un migliaio di giovani talenti (soprattutto under 30) tra AI solution architect, ethical hacker, big data specialist e altri profili emergenti.

L’obiettivo dell’azienda è quello di sostenere lo sforzo di digitalizzazione del Paese puntando su personale qualificato e partnership strategiche.

Ecco le posizioni aperte in questo momento:

IT Remote Sensing Specialist – Sede di Roma e Napoli

Laurea in ambito scientifico e/o specializzazioni in ambito scientifico: Ingegneria Informatica/Telecomunicazioni/Aerospaziale, Fisica, Remote Sensing, Image Analysis o affini;

Conoscenza della piattaforma satellitare e del principio di funzionamento di sensori attivi (SAR) e passivi (Optical Imager);

Esperienza sia in termini realizzativi che di gestione in progettualità nell’ambito dell’Earth Observation;

Buona conoscenza di inglese scritto e parlato.

Requisiti:

Solida esperienza lavorativa di design e sviluppo software;

Esperienza di programmazione mediante l’uso di software Opensource;

Esperienza nell’utilizzo di uno o più linguaggi di programmazione scientifici quali: Matlab, R, Python, C++;

Esperienza di utilizzo piattaforme cloud (AWS, Azure);

Esperienza di sistemi Linux/Unix e bash scripting;

Database technology RDBMS – RDBMS Spatial, PostGIS;

Geospatial technology, vector/image data, proiezioni, librerie open source per leggere/scrivere/processare dati geospaziali;

Conoscenza di SW GIS free e proprietari quali ad esempio: QGIS, ArcGIS, Global Mapper, Ecognition, ERDASS, SNAP.

Capacità di analisi e progettazione, doti relazionali, comunicative ed organizzative, orientamento al risultato, attitudine a lavorare per obiettivi ed in gruppo e predisposizione al problem solving.

IoT Advanced Analytics – Sede di Napoli

Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese ed ha maturato esperienza pregressa di almeno 5 anni nei seguenti ambiti:

Analizzare, progettare e implementare applicazioni complesse in ambito IoT e Advanced Analytics;

Valutare gli impatti e stimare l’impegno – in termini di tempi e costi – di realizzazione di nuove soluzioni;

Supportare negli aspetti di disegno e di definizione di scelte tecnologiche tenendo conto del contesto di applicazione;

Interfacciarsi a diversi livelli con i diversi attori coinvolti.

Requisiti:

Esperienza di almeno 5 anni in sviluppo applicazioni Java o Javascript con BackEnd su DB NoSQL/BigData;

Buona conoscenza di: Cassandra, Elasticsearch e Kibana;

Buona esperienza nello sviluppo di applicazioni Java J2EE;

Esperienza nell’uso di una o più delle seguenti applicazioni: Spark Apache, H2O, Tensor Flow, IBM Watson, Flink, WSO2;

Esperienza nell’utilizzo del file system distribuito HDFS;

Esperienza nello sviluppo di sistemi basati su API RESTful;

Conoscenza di uno o più dei seguenti dei linguaggi di programmazione: R, Python, Scala;

Buone doti comunicative e relazionali;

Problem solving e spiccata capacità di analisi;

Conoscenza aggiornata delle applicazioni tecniche;

Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze.

IoT Integration Specialist – Sede di Napoli

Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese ed ha maturato esperienza pregressa di almeno 5 anni nei seguenti ambiti:

Analizzare, progettare e implementare applicazioni complesse in ambito Web e Mobile;

Valutare gli impatti e stimare l’impegno (in termini di tempi e costi) di realizzazione di nuove soluzioni;

Supportare gli aspetti di disegno e di definizione di scelte tecnologiche tenendo conto del contesto di applicazione;

Interfacciarsi con i diversi attori coinvolti nelle varie fasi di sviluppo degli applicativi;

Conoscenza del framework OSGi;

Buona conoscenza di piattaforme di Integrazione Software: ESB/BPM, Message-Oriented Middleware (ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka);

Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza di piattaforme cartografiche ed esperienze lavorative nell’ambito IoT.

Requisiti:

Esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo di applicazioni Java JEE;

Progettazione e sviluppo di sistemi Web completi mediante tecnologie quali ad esempio HTML5, CSS3, JavaScript, AngularJS, NodeJS;

Esperienza nello sviluppo di sistemi basati su API RESTful;

Conoscenza di NoSQL (Cassandra, Elasticsearch, MongoDB);

Conoscenza del framework OSGi;

Buona conoscenza di piattaforme di Integrazione Software: ESB/BPM, Message-Oriented Middleware (ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka);

Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza di piattaforme cartografiche e esperienze lavorative nell’ambito IoT;

Buone doti comunicative e relazionali;

Problem solving e spiccata capacità di analisi;

Conoscenza aggiornata delle applicazioni tecniche;

Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze.

Mobile Specialist – Sede di Napoli

Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese ed ha maturato esperienza pregressa di almeno 5 anni nei seguenti ambiti:

Sviluppare, pubblicare, e mantenere applicazioni iOS e Android in ambiente nativo e/o ibrido;

Sviluppare applicazioni multiformato (tablet, phone e wearable);

Collaborare su progetti software con i team di product design e sviluppo back-end;

Collaborare su progetti in ambito IoT e Energy Management.

Requisiti:

Laurea in discipline Informatiche o simili;

Aver pubblicato app mobile native o ibride su App Store o Google play;

Esperienza in metodologie di testing mobile;

Esperienza in programmazione object oriented e principali design patterns;

Buone doti comunicative e relazionali;

Problem solving e spiccata capacità di analisi;

Conoscenza aggiornata delle applicazioni tecniche;

Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze;

Cost cases (hardware / software, capex / opex);

Programmatori Java junior – Sede di Napoli

Requisiti:

Laureati o laureandi in discipline scientifiche, informatica, ingegneria;

Preferibilmente di età non superiore a 29 anni;

Forte interesse per l’informatica;

Conoscenze base di Programmazione;

Autonomia lavorativa e predisposizione ai rapporti interpersonali;

Costituirà titolo preferenziale l’aver intrapreso percorsi di studio riguardanti Big Data, Mobile, IoT, AI.

Senior Software Engineer – Sede di Napoli

Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese ed ha maturato esperienza pregressa di almeno 5 anni e i seguenti requisiti:

Ottima conoscenza del linguaggio Java e delle principali librerie e ambiente in generale: Spring, JEE, JMS, JPA (con Hibernate);

Buona conoscenza del linguaggio Javascript e Typescript e delle principali librerie e ambiente in generale: Angular, React;

Conoscenza dei principi e dei principali pattern di design object-oriented della GOF;

Buona familiarità con pattern architetturali come: MVC, RESTful, EIP;

Buona esperienza con i principali DB relazionali: Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL;

Familiarità con strumenti di versionamento del codice in particolare con Git;

Familiarità con strumenti di Build come Ant, Maven e con ambienti di continous integration come Jenkins;

Cloud Technical Architect – Sede di Torino

Il candidato opererà all’interno del Team strutturato e si occuperà di progettare nuove architetture secondo il path Cloud First e di supportare progetti di trasformazione in ottica Public Cloud di applicazioni enterprise nel rispetto dei requisiti del cliente. Lavorerà a contatto con i team applicativi sviluppando solide soluzioni Cloud-based che consentano di ridurre i costi, migliorando la qualità dei servizi erogati. Il candidato ideale ha un’esperienza di progettazione in ambito Public Cloud, modellizzazione delle infrastrutture, consulenza in affiancamento diretto al cliente.

Requisiti:

+2 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni basate su architetture Cloud pubblico/ibrido

Conoscenza dell’offerta e delle peculiarità dei principali Cloud provider: AWS, Azure, Google

Conoscenza delle principali problematiche di gestione dei dati in contesti Cloud

Sviluppo di Modelli operativi Cloud che favoriscano la trasformazione applicativa

Esperienza nell’implementazione di paradigmi di sicurezza in contesti Cloud

Esperienza nell’implementazione di rete

Metodologie e processi di migrazione di Cloud, inclusi gli strumenti utilizzati

Eccellenti abilità di comunicazione scritta e orale

Capacità dimostrata di lavorare creativamente e analiticamente in un ambiente di risoluzione dei problemi

Capacità di lavoro in Team DevOps oriented.

Per tutti i dettagli e per inviare la propria candidatura consulta la pagina dedicata.