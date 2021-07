Per poter partecipare sarà sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 12 agosto

Ci sarà una valutazione dei titoli, una prova scritta, tecnica e orale e un’eventuale preselezione

È stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, nella sezione Concorsi ed esami n.55, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 21 Assistenti Amministrativi (cat. C) a tempo indeterminato, di cui 6 posti riservati ai volontari delle FF.AA. e 4 posti al personale interno presso l’ASL di Napoli 3 Sud.

Requisiti generali

Per poter inviare la propria candidatura sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla Legge, o di un Paese membro dell’UE;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una PA per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Procedure selettive

La selezione si baserà su:

valutazione dei titoli (titoli professionali, titoli di studio, pubblicazioni);

(titoli professionali, titoli di studio, pubblicazioni); prova scritta (svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla riguardanti gli ambiti di competenza);

(svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla riguardanti gli ambiti di competenza); prova pratica (predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o di atti connessi alla pratica professionale richiesta dal profilo ricercato con particolare riguardo ad atti e funzioni specifiche di ASL e AO);

(predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o di atti connessi alla pratica professionale richiesta dal profilo ricercato con particolare riguardo ad atti e funzioni specifiche di ASL e AO); prova orale (colloquio sulle stesse materie della prova scritta e sui compiti relativi al profilo ricercato. Sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese);

(colloquio sulle stesse materie della prova scritta e sui compiti relativi al profilo ricercato. Sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese); eventuale prova preselettiva qualora si superino le 200 domande di partecipazione(quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta, orale e pratica).

Materie d’esame

Ecco tutti gli argomenti da studiare per lo svolgimento delle prove: elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; procedimento e atto amministrativo; elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale; Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, AO Universitarie Integrate ed IRCSS; il rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; Diritti e Doveri, incompatibilità, responsabilità del pubblico dipendente; principi generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, privacy; nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, elementi di contabilità pubblica con particolare riferimento alle norme del codice degli appalti.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica, registrandosi al portale dell’ASL Napoli 3 Sud entro le ore 24.00 del 12 agosto 2021.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.