Asmel, in arrivo un concorso per la selezione di diplomati e laureati

L’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha pubblicato un nuovo bando di concorso per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di diversi profili (laureati e diplomati) da inserire in varie regioni italiane.

I profili richiesti

Le figure professionali ricercate saranno le seguenti:

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D;

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D;

Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D;

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D;

Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D;

Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D;

Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D;

Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D;

Esperto rendicontazione – Cat. D;

Istruttore Amministrativo – Cat. C;

Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C;

Istruttore di Vigilanza – Cat. C;

Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C;

Istruttore Informatico – Cat. C;

Educatore Asilo Nido – Cat. C.

I requisiti generali

Per poter partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, (ovvero) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

per i soli concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;

Per conoscere i titoli di studio necessari si rimanda alla lettura della Tabella A inserita nel seguente avviso.

Concorso Asmel, le sedi

Le sedi di destinazione delle risorse si troveranno nei seguenti Comuni:

Alonte (VI), Arienzo (CE), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA), Bacoli (NA), Banari (SS), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Calabritto (AV), Caggiano (SA), Carignano (TO), Casoria NA), Castel San Vincenzo (IS), Castione Andevenno (SO), Cigognola (PV), Colli a Volturno IS), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Cumiana (TO), Farindola (PE), Fonni (NU), Forlì del Sannio (IS), Ilbono (NU), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Mirabella Eclano (AV), Montecilfone (CB), Montecorice (SA), Moretta (CN), Motta Visconti (MI), Nicosia (EN), Ofena (AQ), Petralia Sottana (PA), Pianezze (VI), Pietrelcina (BN), Porto Torres (SS), Roccalumera (ME), Roccamandolfi (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Martino Valle Caudina (AV), Sant’Agata de’ Goti (BN), Santena (TO), Santu Lussurgiu (OR), San Vito (SU), Sarno (SA), Sarule (NU), Sepino (CB), Terme Vigliatore (ME), Torrenova (ME), Trivento (CB), Villamassargia (SU) e per gli Enti soci Asmel.

Le selezioni

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta che si svolgerà da remoto mediante somministrazione di un quiz multidisciplinare a risposta multipla, distinto in base allo specifico profilo per il quale si presenterà domanda.

Concorso Asmel, come candidarsi

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse per via telematica tramite la piattaforma AsmeLab tra il 12 e il 17 aprile 2022, non appena sarà pubblicato il bando all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2022.

Per candidarsi sarà obbligatorio il possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC nominativo.

Sarà, inoltre, richiesto il versamento di una quota di partecipazione pari a 10, 33 euro.

Per maggiori dettagli è al momento possibile consultare il seguente avviso, in attesa della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile 2022.