Asp di Palermo, riaperto il bando per 30 collaboratori amministrativi

Il bando seguirà nuove procedure selettive secondo le regole “fast track” sui concorsi pubblici

Ci si potrà candidare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana

Le domande di partecipazione già presentate in passato resteranno comunque valide

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 collaboratori amministrativi (categoria D) da inserire a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Il bando è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 24 settembre 2021 e si attende nei prossimi giorni la pubblicazione del testo anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da quel momento gli aspiranti candidati avranno un mese di tempo per presentare la domanda.

Il nuovo testo si basa su un precedente bando del 2019 (pubblicato in GURS n. 6 del 31 maggio 2019), successivamente modificato da un avviso del 2020, che ha ampliato il numero dei posti messi a disposizione (pubblicato in Gurs n. 14 del 25 settembre 2020).

Ecco tutti i dettagli sui requisiti, prove d’esame e come presentare la domanda.

Requisiti

Per partecipare al concorso ASP di Palermo sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE o altre categorie previste dal bando;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari, per gli obbligati ai sensi di legge;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

non avere riportato condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza e non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che possono impedire la costituzione del

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;

assenza destituzione o dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati per motivi disciplinari;

diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o titolo equipollente.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno possedere “competenze relative alla gestione del personale, alla legislazione sanitaria, agli appalti pubblici e di carattere finanziario”.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione del precedente bando e precisamente alla data del 03/12/2020.

Procedure concorsuali

Il concorso prevederà una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli posseduti.

In base alle esigenze legate all’emergenza sanitaria, l’Asp di Palermo potrà decidere di limitare il concorso alla sola prova scritta, anche da remoto.

La prova scritta digitale consisterà in un test a risposta multipla con quesiti su argomenti attinenti al profilo professionale ricercato e domande di lingua inglese e informatica.

Anche la prova orale verterà sulle materie oggetto del concorso, inglese e informatica e potrà essere realizzata in presenza o videoconferenza.

Saranno valutati i titoli di carriera, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni e i titoli scientifici e il curriculum formativo e professionale.

Come presentare domanda

L’istanza di partecipazione dovrà essere inoltrata telematicamente tramite la piattaforma messa a disposizione dall’ASP di Palermo, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

fotocopia in formato PDF di un documento d’identità;

curriculum vitae;

ricevuta di versamento di € 10,00 per tasse concorsuali.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti bandi e avvisi: