Autostrade per l’Italia seleziona ingegneri e informatici: 800 assunzioni nel 2021

Si cercano giovani per supportare l’azienda nel percorso di trasformazione digitale

Entro il 2024 la società conta di creare 2900 nuovi posti di lavoro

Le risorse selezionate verranno impiegate nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità

Autostrade per l’Italia, la società concessionaria di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, ha lanciato un imponente piano di assunzioni per il 2021-2024. Saranno, infatti, ben 2900 le risorse che entreranno a far parte della squadra, 800 solo nel 2021.

La società a caccia di ingegneri e informatici

Le offerte di lavoro saranno rivolte a candidati con formazione in area STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs). In particolare, Autostrade per l’Italia assumerà Ingegneri, Tecnici e Ricercatori da impiegare nell’ambito dell’innovazione digitale e della sostenibilità.

Come ha annunciato l’amministratore delegato Roberto Tomasi al Sole 24 ore qualche giorno fa, il gruppo societario ha intenzione di assumere giovani brillanti e in particolare ingegneri e informatici: “Cerchiamo profili innovativi. Persone, soprattutto giovani – ha detto Tomasi – che siano artefici del cambiamento e che, con senso di responsabilità, accompagnino l’azienda nel percorso di rinnovamento intrapreso con il piano di trasformazione dove il digitale ha un ruolo centrale di sviluppo”.

Il piano di assunzioni di Autostrade

L’azienda ha avviato un piano di trasformazione dell’assetto societario e organizzativo e ha deciso di puntare su alcuni obiettivi strategici: la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la ricerca applicata, l’ammodernamento e l’ampliamento della rete autostradale e la sicurezza.

Per realizzare tali obiettivi l’azienda avvierà per il prossimo triennio c’è un piano di assunzioni che prevede la seguente ripartizione tra le varie società del gruppo:

Autostrade per l’Italia : n. 600 unità;

: n. 600 unità; Tecne : n. 700 unità;

: n. 700 unità; Movyon : n. 100 unità;

: n. 100 unità; Pavimental: n. 1.500 unità.

Come fare domanda

Gli aspiranti candidati alle assunzioni in Autostrade per l’Italia potranno trasmettere la propria candidatura, caricando il proprio cv e compilando l’apposito form, tramite la piattaforma di recruiting di Autostrade per l’Italia disponibile all’interno della sezione “Lavora in ASPI”.