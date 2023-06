Come organizzare una postazione per lo smart working

Il lavoro da casa è ormai una realtà consolidata, soluzione che ha riscosso successo tra i datori di lavoro così come tra i dipendenti, poiché coniuga produttività e abbattimento dei costi. Per quanto riguarda i lavoratori, è fondamentale che la stanza dedicata allo smart working sia silenziosa e, soprattutto, che sia provvista di tutto ciò che serve per rendere al meglio. Una postazione ben strutturata non è utile solo per il lavoro ma è positiva anche per svolgere altre attività, dallo svago al gaming con i videogiochi tradizionali o attraverso i live casinò online. Ecco alcuni consigli per realizzare una perfetta postazione per lo smart working.

La scrivania



La scrivania deve essere spaziosa e possibilmente regolabile. Per ottenere una posizione che non affatichi collo e braccia, infatti, è bene poter stabilire con precisione l’altezza del piano. Esistono in commercio dei modelli regolabili manualmente ed elettricamente, alcuni dei quali permettono persino di lavorare in piedi, buona alternativa per spezzare la monotonia di stare seduti per numerose ore.

La sedia

Una normale sessione di smart working ha una durata media di 8 ore. Proprio per questa ragione è imprescindibile dotarsi di una sedia comoda ed ergonomica, ovvero che sia realizzata appositamente per permettere alla colonna vertebrale e alle gambe di trovare una posizione confortevole. Anche in questo caso devono essere presenti delle regolazioni da effettuare sia sull’altezza sia sull’inclinazione. Molti modelli sono provvisti di cuscini aggiuntivi per il collo e per la zona lombare, ideali per chi soffre di mal di schiena.

Il monitor

Il monitor per lo smart working deve puntare al comfort e alla salvaguardia della salute degli occhi. Oltre alle regolazioni relative all’altezza e all’inclinazione, il display deve proteggere dalle emissioni di luce blu, estremamente dannose per la vista e persino per il sonno. Per quanto concerne le dimensioni, si suggerisce di puntare su un monitor di almeno 27 pollici e scegliere la risoluzione Full HD, così da beneficiare di dettagli ben definiti. Chi necessita di lavorare su più finestre in contemporanea può optare per un doppio monitor oppure per un display 21:9, i cosiddetti Ultra Wide.

Mouse e tastiera

Spesso l’importanza di mouse e tastiera viene sottovalutata. Si tratta, infatti, di due strumenti essenziali per la produttività. Il mouse deve assicurare una buona scorrevolezza e il facile raggiungimento dei tasti, mentre la tastiera deve garantire silenziosità e una corretta risposta da parte dei bottoni.



Le cuffie

Interagire con i colleghi è una delle mansioni che vengono effettuate con più frequenza durante lo smart working. Per trarre il massimo beneficio in termini di comodità e di qualità audio è preferibile ricorrere a delle buone cuffie on-ear wireless con microfono integrato, al fine di isolarsi dai rumori esterni e potersi allontanare provvisoriamente dalla postazione. Delle cuffie di questo tipo, inoltre, possono essere utili per svolgere altre attività, come guardare un film, ascoltare musica e giocare con videogiochi di ogni tipo, dalle simulazioni di guida agli sparatutto, dai titoli sportivi.