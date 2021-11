Comune di Bagheria, bandi per tecnici, amministrativi e assistenti sociali

Il personale sarà assunto a tempo indeterminato

C’è tempo fino al 6 novembre per presentare la candidatura

Il bando è rivolto agli idonei non assunti in graduatorie approvate da altri Enti

Concorso al Comune di Bagheria (Palermo) che è alla ricerca di diverse figure (istruttori tecnici, contabili, amministrativi e assistenti sociali) da assumere a tempo indeterminato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Locali.

Potrà candidarsi solo chi si è collocato in posizione utile tra gli idonei non assunti nell’ambito delle graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri Enti.

Concorso Comune di Bagheria: posti messi a bando

Il Comune di Bagheria è alla ricerca di:

10 istruttori tecnici (categoria giuridica C – posizione economica C1);

(categoria giuridica C – posizione economica C1); 1 istruttore contabile (categoria giuridica C – posizione economica C1);

(categoria giuridica C – posizione economica C1); 1 istruttore amministrativo (categoria giuridica C – posizione economica C1);

(categoria giuridica C – posizione economica C1); 2 assistenti sociali (categoria giuridica D- posizione economica D1).

Concorso Comune di Bagheria: requisiti generali

Secondo i vari avvisi pubblicati all’interno della sezione bandi di concorso del Comune di Bagheria a presentare la manifestazione di interesse potranno essere solo coloro che si sono collocati in posizione utile tra gli idonei non assunti nell’ambito delle graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri Enti (resta fermo l’obbligo di assumere il primo idoneo non vincitore).

Come presentare la domanda

Per presentare l’istanza sarà necessario utilizzare l’allegato A disponibile sul sito del Comune e trasmetterlo entro le ore 13.00 del 6 novembre 2021, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune il quale rilascerà idonea ricevuta o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comunebagheria.telecompost.it con indicazione dell’oggetto della selezione, descritta nell’avviso e allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti (la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria (PA) con indicazione del mittente e riportando la dicitura indicata nell’avviso, a seconda del posto a cui si è interessati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i rispettivi bandi sul sito o rivolgersi all’ufficio Risorse Umane del Comune al numero 091943248.