Comune di Caltanissetta: 3 bandi per tecnici e istruttori amministrativi contabili

Il Comune amplierà il suo organico con 18 nuove figure

I candidati vincitori saranno assunti a tempo indeterminato

Fissato per il 25 luglio il termine ultimo per presentare la candidatura

Il Comune di Caltanissetta ha indetto 3 bandi di concorso, pubblicati nella Gazzetta della Regione Sicilia del 25 giugno 2021, serie Concorsi n. 8, per la copertura di 18 posti per istruttore amministrativo contabile, istruttore direttivo amministrativo contabile e istruttore tecnico.

Istruttore direttivo amministrativo contabile

Per questo specifico profilo il Comune di Caltanissetta ricerca 4 candidati (2 posti saranno riservati al personale interno) da inserire con un contratto a tempo indeterminato (Cat. D – Posizione economica D1), in possesso di una laurea triennale di primo livello, specialistica o magistrale o di un diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario.

La selezione prevederà una valutazione dei titoli (titoli di studio, professionali e di servizio), una prova scritta, un esame orale e un’eventuale prova preselettiva, nel caso in cui il numero delle domande dovesse essere superiore di n. 2 volte il numero dei posti messi a concorso.

La prova scritta consisterà in un esame con tre domande a risposta aperta da svolgere in 60 minuti sui seguenti argomenti: elementi diritto amministrativo, con particolare riguardo all’attività della Pubblica Amministrazione; diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni; elementi diritto penale, con riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione; ordinamento degli Enti Locali; elementi di diritto del lavoro, inerenti il rapporto di lavoro subordinato nella Pubblica Amministrazione con particolare riferimento agli Enti Locali; codice Privacy coordinato con il D. Lgs.n. 101/2018; sistemi di programmazione e controllo di gestione; CCNL vigenti del Comparto Funzioni Locali; normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; il sistema dei controlli degli Enti Locali; nozioni sul codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016); elementi di informatica e di lingua inglese.

La figura ricercata avrà conoscenze specialistiche e di base dei metodi di analisi, progettazione e gestione, utilizzerà metodi e tecniche specifiche di valutazione dei servizi per la verifica della qualità degli stessi e del grado di soddisfacimento degli utenti, svolgerà funzioni direttive e di coordinamento degli addetti al processo lavorativo, avrà relazioni organizzative interne ed esterne di carattere complesso e di tipo diretto, parteciperà alle commissioni di gara e di concorso e avrà autonomia operativa, facoltà di decisione e di proposta all’interno delle direttive fornitegli.

Istruttore amministrativo contabile

In questo caso i posti messi a bando saranno 6 (3 destinati al personale interno) e saranno rivolti a personale con diploma di scuola media secondaria superiore. I candidati vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato (Cat. C – Posizione economica C1).

La selezione prevederà una valutazione dei titoli (titoli di studio, professionali e di servizio), una prova scritta e un’eventuale prova preselettiva nel caso in cui il numero delle domande dovesse essere superiore di n. 2 volte il numero dei posti messi a concorso.

La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla di 40 domande da svolgere in 60 minuti sui seguenti argomenti: ordinamento degli enti locali; ordinamento finanziario e contabile del Comune; nozioni sul rapporto di lavoro subordinato nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali; diritto amministrativo, con particolare riguardo alle norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi, trasparenza privacy e anticorruzione; diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni); elementi di informatica e lingua inglese.

Rispetto al profilo precedente questa figura avrà una minore autonomia operativa, sarà responsabile dell’attività direttamente svolta e degli obiettivi assegnati, avrà conoscenze di base dei metodi di analisi, progettazione e gestione, utilizzerà metodi e tecniche specifiche di valutazione dei servizi per la verifica della qualità degli stessi e del grado di soddisfacimento degli utenti, avrà relazioni organizzative interfunzionali (interne ed esterne) e parteciperà alle commissioni di gara.

Istruttore tecnico

Per il profilo di istruttore tecnico i posti messi a concorso dal Comune di Caltanissetta saranno 8 (4 dei quali riservati al personale interno) da inserire in organico con contratto indeterminato (Cat C – Posizione economica C1).

Per inviare la propria candidatura sarà necessario il possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore rilasciato da un Istituto Tecnico.

La selezione prevederà una valutazione dei titoli (titoli di studio, professionali e di servizio), una prova scritta e un’eventuale prova preselettiva nel caso in cui il numero delle domande dovesse essere superiore di n. 2 volte il numero dei posti messi a concorso.

La prova d’esame consisterà in una prova scritta che consisterà nello svolgimento di 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti sulle seguenti materie: normativa nazionale e regionale in materia urbanistica ed edilizia, codice dei contratti pubblici, ordinamento degli enti locali, nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo , accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato, tutela della privacy, trasparenza e anticorruzione, nozioni di diritto del lavoro con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a.; elementi di informatica e di lingua inglese.

L’istruttore tecnico svolgerà attività di carattere tecnico-progettuale consistenti nella predisposizione di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi, nella collaborazione per la redazione di progetti e preventivi, nell’organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico che comportano la corretta applicazione di leggi e regolamenti, nella predisposizione di perizie sulla fornitura di materiali, tenuta e aggiornamento dei dati relativi allo stato di manutenzione delle strade, della viabilità, di edifici pubblici e di impianti tecnici.

Requisiti generali

Per tutti e tre i profili sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l’espletamento delle prove d’esame;

età non inferiore ai 18 anni;

non avere limitazioni psicofisiche allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati destituiti o licenziati dal Comune di Caltanissetta, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale;

per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio.

Come partecipare

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate in modalità telematica entro le ore 24 del 25 luglio 2021 attraverso il portale per la gestione dei concorsi del Comune di Caltanissetta.

Al termine della compilazione verrà generato un documento in formato pdf con specifico QR CODE, che dovrà essere esibito il giorno della prova, insieme a un documento di identità valido.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di 10,00 € non rimborsabile, secondo le istruzioni indicate in ciascun bando di concorso.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno dei rispettivi bandi: