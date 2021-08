Concorsi, all’agenzia Ice 50 assunzioni a tempo indeterminato

Si ricercano figure amministrative e per l’orientamento alle imprese su tecnologie digitali

Gli aspiranti candidati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 30 agosto

La selezione sarà gestita dalla Commissione Ripam Formez tramite il portale Step-one 2019

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio due bandi di concorso dell’ICE (Italian Trade Agency) – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese Italiane per il reclutamento di 50 figure professionali da assumere a tempo indeterminato.

In particolare, saranno selezionate 30 unità di personale orientamento servizio alle imprese su tecnologie digitali (Area III – posizione F1) e 20 unità di personale per l’orientamento socio-economico-amministrativo (Area III – posizione F1).

L’ICE si occupa ormai da diverso tempo di stimolare il commercio estero e le esportazioni italiane, fornendo attraverso i suoi dipendenti servizi di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane.

I requisiti

Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti;

assenza provvedimenti di licenziamento o di recesso per giusta causa da parte di una pubblica amministrazione;

idoneità fisica all’impiego;

assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (interdizione dai pubblici uffici);

posizione regolare con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

ottima conoscenza della lingua inglese;

per i cittadini stranieri: ottima conoscenza della lingua italiana;

possesso dell’identità digitale SPID e di una nominativa;

possesso di almeno una laurea triennale in Ingegneria/Economia/Scienze del Turismo/ Comunicazione/ Informatica /Matematica /Scienze Politiche.

Modalità di selezione

Entrambe le selezioni saranno gestite dalla Commissione Ripam Formez e prevederanno:

una valutazione per titoli (saranno valutati la laurea, eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca o master universitari, la conoscenza delle lingue straniere e l’esperienza professionale presso amministrazioni pubbliche o aziende private);

(saranno valutati la laurea, eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca o master universitari, la conoscenza delle lingue straniere e l’esperienza professionale presso amministrazioni pubbliche o aziende private); una prova scritta (svolta in modalità telematica sulle seguenti materie: elementi di economia ebusiness, attualità economica e scientifica e geografia economica, matematica e informatica, marketing internazionale e digitale, e-commerce, web e tecnologie digitali, innovazione e digitalizzazione dei processi aziendali e industriali, lingua inglese).

Come candidarsi

Ci si potrà candidare per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul portale Step-One 2019 entro le ore 18:00 del 30 agosto 2021.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro in base alle istruzioni fornite dal sistema Step – One 2019.

Tutti i dettagli sui due bandi di concorso sono disponibili all’interno del portale Ripam Formez e del sito ICE.