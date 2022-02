Concorsi all’Asp Palermo per sanitari, amministrativi e ingegneri

Al via diversi concorsi all’Asp di Palermo. Il 7 febbraio è stata pubblicata la deliberazione n. 136 del direttore generale dell’Asp di Palermo, che autorizza una selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per incarichi a tempo determinato di personale dirigenziale e del comparto.

La delibera ha carattere d’urgenza vista la carenza di personale, soprattutto tecnico, dell’Asp di Palermo. Queste selezioni si aggiungono al bando per 54 programmatori, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 2 febbraio 2022.

In particolare, la selezione per soli titoli sarà rivolta a laureati e diplomati in base allo specifico profilo e non saranno previsti limiti di età.

Le graduatorie avranno una validità biennale a partire dalla data di approvazione del relativo atto deliberativo.

Concorsi Asp Palermo: posti disponibili

Secondo la delibera gli avvisi serviranno a conferire i seguenti incarichi:

Dirigenza medica

Dirigente medico di Geriatria

Dirigente medico di Medicina Chirurgia Accettazione e Urgenza

Dirigenza professionale

Dirigente Ingegnere informatico

Dirigente Ingegnere meccanico

Dirigente Ingegnere elettrico

Dirigente Ingegnere Civile/Edile/Edile Architetto

Comparto

Assistente Amministrativo (Ctg C)

Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico (Ctg D)

Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D) Infermiere

Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D) Ostetrica

I requisiti generali

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e/o provenienza;

Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati;

Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici di condanne che possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dal CC. NN. LL. di riferimento e della normativa vigente;

Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato con l’osservanza delle norme in tema di categoria protette, prima dell’immissione in servizio, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli art. 25 e 26 comma 1 del D. P. R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.

Concorsi Asp Palermo: requisiti specifici

Per il profilo di Assistente Amministrativo

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Per i profili di Dirigente Medico di Geriatria e di Medicina Chirurgia Accettazione e Urgenza

Laurea in medicina e chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (D.M. 30/01/1998) o affine (D.M. 31/01/1998). Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56 comma 2° dello stesso D.P.R. è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

Per i profili di Dirigente Ingegnere Informatico, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettrico, Ingegnere Civile/ Edile/ Edile Architettura

Diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario in ingegneria informatica o altra laurea equipollente. La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve indicare a pena di esclusione anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza; Laurea in Ingegneria meccanica conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario o ai sensi del nuovo ordinamento (36/s o LM33); Diploma di laurea in Ingegneria Elettrica (conseguito ai sensi del vecchio ordinamento o equipollente ex lege) nonché le equiparate alla stessa ai sensi del Decreto ministeriale 09 luglio 2009 pubblicato su G.U.R.I. del 07/10/2009 n. 233; Diploma di laurea in Ingegneria Civile, Edile, Edile-Architettura (conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) nonché le equiparate alle stesse ai sensi del Decreto ministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato su GURI del 07/10/2009 n. 233;

Abilitazione all’esercizio professionale;

Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità relativa al concorso specifico prestato in enti del SSN nella categoria D o D super (senior) (ex posizione funzionale di settimo o ottavo livello), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 165/2001 l’ammissione è altresì consentita ai candidati che abbiano acquisito la suddetta esperienza quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero con attività documentale presso studi privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo oggetto del concorso.

Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

Laurea in infermieristica abilitante alla professione (L/SNTI Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica ex DM 270/2004) o diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. ovvero uno dei titoli conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario di infermiere;

Iscrizione all’albo professionale degli infermieri.

Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica

Laurea di I livello in Ostetrica (D.M. 19/02/1999) Classe L/SNT1 Classe delle lauree in professioni Sanitarie infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica o diploma universitario in Ostetrica di cui al D.M. n. 740/1994 ovvero titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

Iscrizione all’albo professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Per il profilo di Collaboratore Tecnico- Professionale Ingegnere Clinico

Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Biomedica-Clinica ovvero laurea specialistica della classe 26/6 ingegneria biomedica-clinica ovvero laurea magistrale della classe LM 21 ingegneria biomedica-clinica ovvero diploma di laurea quinquennale in ingegneria elettronica con indirizzo biomedico oppure diploma di laurea quinquennale in ingegneria e scuola di specializzazione in ingegneria clinica o master in ingegneria clinica di II livello;

abilitazione all’esercizio professionale;

iscrizione all’albo professionale.

Come presentare la domanda

Per presentare ai concorsi dell’Asp di Palermo la propria candidatura sarà necessario compilare l’istanza di partecipazione per via telematica, tramite la sezione concorsi del sito ASP, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

I candidati dovranno inoltre possedere un indirizzo PEC nominativo.

Per ulteriori dettagli è possibile leggere la delibera n. 136 del 7 febbraio dell’Asp di Palermo, consultare il sito aziendale o rivolgersi al Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo – U.O.S. Acquisizione risorse umane dell’ASP di Palermo – via Pindemonte, n. 88 – 90129 Palermo – pad 23 – tel. 0917033944 (nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9. 00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).