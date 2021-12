Concorsi Centri per l’impiego Sicilia, dietrofront sul Formez: bandi entro il 2021?

La Regione affiderà nuovamente al Formez la gestione dei prossimi concorsi nei Centri per l’Impiego siciliani, nel Corpo forestale e negli uffici regionali. Un piccolo colpo di scena che arriva con una delibera dopo mesi di polemiche.

La rottura dei rapporti tra la Regione Sicilia e il FormezPa, annunciata in piena estate dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, aveva causato ulteriori ritardi nella pubblicazione dei bandi di concorso nei Centri per l’impiego in Sicilia e un vero e proprio braccio di ferro con i principali alleati.

In un primo tempo si era scelto di affidare l’assistenza tecnica e la gestione delle procedure concorsuali all’azienda Scp Cloud, un raggruppamento di imprese che include Telecom Italia, Enterprise Service Italia, Poste Italiane e Postel, sfruttando la convenzione di Consip con la società, ma ora arriva il dietrofront della Regione.

Sarà rinnovato il contratto con il Formez

L’assessore regionale alla Funzione pubblica Marco Zambuto ha scritto proprio due giorni fa alla direttrice generale Patrizia Ravaioli per formalizzare il “rinnovato rapporto di collaborazione” e conferire al Formez l’incarico per il reclutamento di 1.024 dipendenti da inserire nei Centri per l’impiego, 100 funzionari negli uffici regionali e 46 nel Corpo Forestale.

In Giunta è infatti stato, così, accolto il suggerimento dello stesso Zambuto di revocare tutto e tornare a parlare con il Formez, vista l’incapienza della convenzione Scp Cloud, prevedendo però rispetto al passato una “revisione dei rapporti con le strutture nazionali, e quindi anche col Formez”.

Bandi di concorso entro fine anno

Questa decisione porterà a uno “stringente cronoprogramma” che consentirà, a detta dell’assessore, una “celere pubblicazione dei bandi” attesi da mesi, presumibilmente entro la fine dell’anno.

“Siamo pronti a pubblicare il bando per i 1.100 posti nei Centri per l’impiego. E con l’assessore Cordaro abbiamo definito anche il testo della selezione per il Corpo Forestale” – ha aggiunto Zambuto. Prevista entro dicembre anche la pubblicazione del bando per 88 tecnici PNRR e per 300 laureati da assumere per 3 anni alla Regione.

Ora si spera che questa retromarcia della Regione dia finalmente una spinta decisiva non solo al maxi-concorso nei CPI siciliani, per cui sono attese oltre 100.000 candidature, ma anche ai restanti bandi.