Concorsi Consob, 3 bandi per 6 informatici e 5 profili Stem

La CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’organo di controllo del mercato finanziario italiano, ha indetto tre nuovi concorsi per laureati in ambito scientifico e informatico, per il reclutamento di 11 figure da inserire presso la sede di Roma.

Tra principali attività della CONSOB ci sono la vigilanza sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, il controllo di dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio, la sanzione di condotte illecite.

Consob, i posti dei concorsi

I posti disponibili saranno così suddivisi:

5 consiglieri nell’Area Manageriale e Alte Professionalità del personale di ruolo della CONSOB con profilo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics);

(Science, Technology, Engineering and Mathematics); 5 esperti nell’Area Manageriale e Alte Professionalità del personale di ruolo della CONSOB con profilo informatico ;

; 1 risorsa nella categoria professionale di direttore con profilo informatico.

I requisiti generali

Per poter partecipare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto;

adeguata conoscenza della lingua italiana.

Concorsi Consob: requisiti specifici

Per i consiglieri con profilo STEM sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale (LM) ex D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); ingegneria dell’automazione (LM-25); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (LM-40); fisica (LM-17); scienze statistiche (LM-82); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

laurea specialistica (LS) ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (30/S); ingegneria elettronica (32/S); ingegneria informatica (35/S); ingegneria dell’automazione (29/S); informatica (23/S); matematica (45/S); fisica (20/S); statistica per la ricerca sperimentale (92/S); tecniche e metodi per la società dell’informazione (100/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

laurea “vecchio ordinamento”, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica; scienze dell’informazione; matematica; fisica; statistica; altra laurea ad esse equiparata o equipollente per legge;

documentabile esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni maturata nel settore ICT, di cui almeno 3 anni in uno o più dei campi elencati nel bando.

Per i consiglieri con profilo informatico sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale (LM) ex D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); ingegneria dell’automazione (LM-25); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (LM-40); fisica (LM-17); scienze statistiche (LM-82); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

laurea specialistica (LS) ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (30/S); ingegneria elettronica (32/S); ingegneria informatica (35/S); ingegneria dell’automazione (29/S); informatica (23/S); matematica (45/S); fisica (20/S); statistica per la ricerca sperimentale (92/S); tecniche e metodi per la società dell’informazione (100/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

laurea “vecchio ordinamento”, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica; scienze dell’informazione; matematica; fisica; statistica; altra laurea ad esse equiparata o equipollente per legge.

Per il profilo di direttore informatico sarà necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale (LM) ex D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); ingegneria dell’automazione (LM-25); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (LM-40); fisica (LM-17); scienze statistiche (LM-82); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

laurea specialistica (LS) ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (30/S); ingegneria elettronica (32/S); ingegneria informatica (35/S); ingegneria dell’automazione (29/S); informatica (23/S); matematica (45/S); fisica (20/S); statistica per la ricerca sperimentale (92/S); tecniche e metodi per la società dell’informazione (100/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

laurea “vecchio ordinamento”, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica; scienze dell’informazione; matematica; fisica; statistica; o altra laurea ad esse equiparata o equipollente per legge;

documentabile esperienza lavorativa non inferiore a 10 anni maturata nel settore ICT, di cui almeno 5 anni maturata in uno o più dei campi riportati nel bando.

Le selezioni

L’iter selettivo si articolerà in una preselezione (numero domande superiore a 150), una prova scritta, una valutazione dei titoli e una prova orale in lingua inglese per i profili STEM.

Per i profili informatici, invece, la selezione non prevederà una valutazione dei titoli, ma consisterà in un’eventuale prova preselettiva (numero domande superiore a 150), una prova scritta e una prova orale in lingua inglese.

Prevista una valutazione dei titoli e un colloquio orale finalizzato anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese per il profilo di direttore informatico

Come candidarsi ai concorsi Consob

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 18 del 21 aprile 2022, per via telematica, tramite l’applicazione candidature CONSOB.

Per maggiori dettagli è possibile consultare i rispettivi bandi CONSOB: