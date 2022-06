Concorso 100 funzionari Regione Sicilia, ecco gli idonei dopo la prova scritta

Pubblicati gli elenchi degli idonei alla prova scritta per cento funzionari da assumere per il “Ricambio generazionale” della Regione Siciliana.

I vari profili

Per il profilo di funzionario amministrativo sono 677 gli idonei ai test scritti per i 22 posti a concorso; 150 per gli 8 posti di funzionario avvocato; 13 per i 5 posti di funzionario controllo di gestione. In 48 hanno superato la prova scritta per il profilo di funzionario economico finanziario, che prevede l’assunzione di 18 persone; 186 gli idonei aspiranti per il profilo sistemi informativi e tecnologici con 11 posti a bando; 163 gli idonei, invece, per i 24 posti di funzionario tecnico; e, infine, 275 per i 12 posti del profilo tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).

L’iter

La fase successiva per le commissioni esaminatrici, come da bando, sarà la valutazione dei titoli di studio e di servizio da sommare ai punteggi conseguiti nella prova scritta per stilare la graduatoria finale di merito. Complessivamente sono 1.512 i candidati laureati che hanno superato i test scritti, svolti fra il 17 e il 24 maggio nelle sedi di Palermo, Catania e Siracusa, dei 23.043 che hanno fatto domanda di partecipazione.

L’elenco

L’elenco degli idonei per ciascuno dei sette profili è disponibile al LINK del portale web della Regione Siciliana.