Concorso 2800 Tecnici per il Sud, come fare le richieste scambio di sede

Con riferimento alla graduatoria finale di merito del concorso 2800 Tecnici per il Sud, relativa a ciascun codice concorso – FA/COE, FG/COE, FI/COE, FP/COE, FT/COE approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30.07.2021, al fine di facilitare eventuali richieste di scambio delle unità di personale assunte tra le Amministrazioni destinatarie, nell’interesse generale delle parti, si pubblicano le graduatorie per singolo profilo con l’indicazione per ciascun nominativo delle rispettive sedi di assegnazione:

L’Agenzia per la Coesione territoriale accoglierà favorevolmente eventuali richieste di scambio di sede tra due soggetti interessati purché appartenenti al medesimo profilo , fermo restando che le richieste dovranno essere autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza e comunicate all’indirizzo concorso.coesione@agenziacoesione.gov.it