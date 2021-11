Concorso Aci, riaperti i bandi per 298 amministrativi

Riaperti i termini di partecipazione per due concorsi ACI avviati nel 2019

C’è tempo fino al 29 novembre per presentare la propria candidatura

Le selezioni si svolgeranno a Roma e saranno aperte a laureati e a diplomati

L’Automobile Club Italiano (ACI) ha riaperto due procedure di concorso per funzionari amministrativi, partite nel 2019, ma rinviate più volte a causa dell’emergenza Covid.

La modifica dei due bandi di concorso per personale amministrativo da inserire a tempo indeterminato (235 posti in area C e 63 in area B) è stata pubblicata all’interno della Gazzetta ufficiale n. 87 del 29 ottobre (Sezione Concorsi ed Esami).

I requisiti

Per partecipare ai concorsi ACI è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di paese appartenente all’Unione Europea o altra categoria indicata all’interno dei rispettivi bandi;

godimento dei diritti politici e civili;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

idoneità fisica alla mansione;

laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea di vecchio ordinamento e titoli esteri equipollenti per il concorso ACI (AREA C) e di diploma di secondo grado o titolo equipollente di 5 anni per il concorso ACI (AREA B).

Concorso Aci: le selezioni

Le prove dei concorsi ACI si svolgeranno a Roma e consisteranno in:

un questionario scritto con 100 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti su vari argomenti;

da svolgere in 60 minuti su vari argomenti; una prova orale (durante la quale sarà anche accertata la conoscenza delle materie della prova scritta, dello statuto dell’ACI, della lingua inglese e dell’informatica).

Gli argomenti delle prove

Per il concorso ACI per 235 posti destinato ai laureati le materie oggetto d’esame saranno:

diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici;

con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici; diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati).

Per il bando ACI per 63 posti rivolto ai diplomati le materie oggetto d’esame saranno le seguenti:

elementi di diritto amministrativo;

cultura generale;

elementi di diritto civile;

elementi di informatica;

lingua inglese;

quesiti di carattere attitudinale.

Concorso Aci: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso ACI dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, come previsto dall’art. 3 del bando di concorso, dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2021 alle ore 11,59 del 29 novembre 2021 tramite il portale dell’ACI.

Le domande di partecipazione già regolarmente trasmesse entro il termine di scadenza del 5 dicembre 2019 previsto dal bando originario, resteranno valide a tutti gli effetti e non dovranno essere ripresentate o modificate.

In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i titoli e i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 5 dicembre 2019.

La comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento delle prove sarà data nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale dell’Ente.