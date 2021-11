Concorso Asp di Palermo, bando per 30 collaboratori amministrativi

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato

Richiesta la laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio

C’è tempo fino al 13 dicembre per presentare la propria candidatura

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12 novembre 2021 (Sezione Concorsi ed Esami) l’avviso di modifica e riapertura dei termini del bando di concorso per 30 collaboratori amministrativi (categoria D) da inserire a tempo indeterminato presso l’Asp (Azienda Sanitaria Provinciale) di Palermo.

Il nuovo avviso si basa su un precedente bando del 2019 (pubblicato in GURS n. 6 del 31 maggio 2019), successivamente modificato da un avviso del 2020, che ha ampliato il numero dei posti disponibili (pubblicato in Gurs n. 14 del 25 settembre 2020).

Concorso Asp di Palermo: requisiti generali

Per poter partecipare al concorso ASP per 30 amministrativi i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE o altre categorie previste dal bando;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari, per gli obbligati ai sensi di legge;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

non avere riportato condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza e non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che possono impedire la costituzione del

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;

assenza destituzione o dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati per motivi disciplinari;

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio di vecchio ordinamento o lauree magistrali/specialistiche equiparate

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno possedere “competenze relative alla gestione del personale, alla legislazione sanitaria, agli appalti pubblici e di carattere finanziario”. Tutti i requisiti, inoltre, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione del precedente bando e precisamente alla data del 03/12/2020.

Le prove

Il bando di concorso prevede le seguenti prove d’esame:

una prova scritta digitale (argomenti relativi al profilo professionale, lingua inglese e informatica);

(argomenti relativi al profilo professionale, lingua inglese e informatica); una prova orale in presenza o videoconferenza (sugli stessi argomenti della prova scritta);

(sugli stessi argomenti della prova scritta); valutazione dei titoli posseduti (saranno valutati i titoli di carriera, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni e i titoli scientifici e il curriculum formativo e professionale).

In base alle esigenze legate all’emergenza sanitaria, l’Asp di Palermo potrà decidere di limitare il concorso alla sola prova scritta, anche da remoto.

Gli argomenti d’esame

Le materie della prova scritta saranno:

legislazione sanitaria nazionale e regionale;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto costituzionale (con particolare riferimento ai diritti e doveri del cittadino e alla disciplina del Pubblico impiego);

diritto penale;

reati contro la Pubblica Amministrazione;

elementi di contabilità economica e patrimoniale;

elementi di diritto della salute e della sicurezza sul lavoro;

normativa riguardante l’organizzazione del servizio sanitario della Sicilia.

Concorso Asp di Palermo: come candidarsi

L’istanza di partecipazione al concorso ASP dovrà essere inoltrata telematicamente tramite la piattaforma messa a disposizione dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo entro il 13 dicembre 2021.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

curriculum vitae;

fotocopia in formato PDF di un documento d’identità;

ricevuta di versamento di € 10,00 per tasse concorsuali.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti bandi e avvisi: