Concorso Asp di Palermo, al via i bandi per ingegneri e programmatori

Il concorso per la selezione di ingegneri e programmatori dell’Asp di Palermo (Azienda Sanitaria Provinciale) entrano finalmente nel vivo. Sono stati, infatti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale due avvisi (rispettivamente n. 19 dell’8 marzo e n. 20 dell’11 marzo 2022) per dare il via alle selezioni per la copertura di vari profili professionali.

Gli incarichi per i profili tecnici saranno a tempo determinato (cat. D) e sarà necessario il possesso di specifici titoli di studio e di una comprovata esperienza sul campo, mentre gli incarichi per programmatori saranno a tempo indeterminato (cat. C) e saranno rivolti a diplomati con specializzazione informatica.

La partecipazione ai bandi in entrambi i casi non sarà soggetta ad alcun limite di età.

Concorso Asp Palermo per ingegneri e programmatori: i posti

Il primo avviso riguarderà il reclutamento delle seguenti figure:

n. 4 posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere informatico;

collaboratore tecnico professionale n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale;

collaboratore tecnico professionale n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere meccanico;

collaboratore tecnico professionale n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere tecnico.

Il secondo avviso consentirà la selezione di 54 programmatori.

I requisiti generali

Per partecipare agli avvisi dell’ASP di Palermo per programmatori e profili tecnici sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati;

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano l’interdizione dai pubblici uffici;

idoneità fisica all’impiego.

I requisiti specifici

Per il profilo di Programmatore sarà sufficiente il possesso di:

un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito informatico o altro titolo equipollente con specializzazione in informatica o diploma di secondo grado unitamente a corso di informatica riconosciuto.

Per i profili di Ingegnere Informatico, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettrico, Ingegnere Gestionale sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario in ingegneria informatica o altra laurea equipollente; Laurea in Ingegneria meccanica conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario o ai sensi del nuovo ordinamento (36/s o LM33); Diploma di laurea in Ingegneria Elettrica (conseguito ai sensi del vecchio ordinamento o equipollente ex lege); Diploma di laurea in Ingegneria Gestionale;

Abilitazione all’esercizio professionale;

Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità relativa al concorso specifico prestato in enti del SSN nella categoria D o D super (senior) (ex posizione funzionale di settimo o ottavo livello), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 165/2001 l’ammissione è altresì consentita ai candidati che abbiano acquisito la suddetta esperienza quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero con attività documentale presso studi privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo oggetto del concorso.

Concorso Asp Palermo per ingegneri e programmatori: le selezioni

L’iter selettivo prevederà per gli ingegneri una valutazione dei titoli e una prova scritta, mentre per i programmatori la selezione comprenderà una valutazione dei titoli e due prove d’esame (una scritta ed una orale), sulle materie indicate nel bando.

Come presentare la domanda

Sarà possibile presentare la propria candidatura per via telematica tramite la sezione concorsi del sito ASP per i profili tecnici entro il 7 aprile 2022, mentre per i programmatori entro l’11 aprile 2022.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il bando per 54 programmatori, il bando per 7 ingegneri, visitare il sito aziendale o rivolgersi al Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo – U.O.S. Acquisizione risorse umane dell’ASP di Palermo – via Pindemonte, n. 88 – 90129 Palermo – pad 23 – tel. 0917033944 (nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9. 00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).