Concorso Carabinieri, l’Arma cerca 2938 allievi: scadenza a breve

Saranno riservati 2057 posti ai VFP1 e 881 ai cittadini che non abbiano superato i 26 anni

Il termine ultimo per l’invio della candidatura è fissato per il 4 settembre 2021

Ecco tutti i dettagli sui posti messi a bando, i requisiti, le prove d’esame e come fare domanda

È online il bando di concorso per il reclutamento per 2938 allievi carabinieri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, speciale Concorsi ed esami, n. 57 del 20 luglio 2021.

I posti messi a bando

In particolare, i posti saranno così ripartiti:

n. 2057 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio

n. 881 posti sono riservati ai cittadini italiani, che non abbiano superato il 26esimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a 28 per coloro che abbiano già prestato servizio militare

L’Arma dei Carabinieri con successivo decreto indirà un ulteriore concorso per 32 allievi carabinieri riservati ai candidati in possesso di attestato di bilinguismo da inserire in Trentino- Alto Adige.

I requisiti

Potranno partecipare alle selezioni i cittadini italiani che:

godano dei diritti civili e politici;

abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati dal 1° gennaio 2021 o se non militari, abbiano conseguito diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università

abbiano tenuto condotta incensurabile;

non siano stati condannati per delitti non colposi o imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

Concorso carabinieri: l’iter

Il concorso prevederà le seguenti prove d’esame:

di 60 minuti su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione e cittadinanza italiana e scienze), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte, nonché di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco; prove di efficienza fisica (corsa piana di metri 1000, piegamenti sulle braccia, salto in alto);

(corsa piana di metri 1000, piegamenti sulle braccia, salto in alto); accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica ;

; accertamenti attitudinali ;

; valutazione dei titoli.

Concorso carabinieri : come fare domanda

Sarà possibile candidarsi online tramite il sito www.carabinieri.it, nella sezione dedicata ai concorsi, entro e non oltre il 4 settembre 2021. Per presentare la domanda sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID o idoneo lettore di smart-card per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS).

Il candidato dovrà essere munito di apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.