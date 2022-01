Concorso Centri per l’impiego in Sicilia: la Regione modifica i bandi e riapre i termini

Nuovo colpo di scena per i concorsi per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego in Sicilia. Dopo la segnalazione del sindacato Cobas/Codir dell’errore nei bandi legato alle riserve di posti per il personale interno, la Regione ha deciso di correre ai ripari, eliminando la previsione della riserva per il personale interno alle amministrazioni regionali e prorogando il termine ultimo di invio delle candidature al 25 febbraio (inizialmente 28 gennaio).

La decisione della giunta regionale è arrivata dopo che nei giorni scorsi il sindacato Cobas/Codir aveva evidenziato come all’interno dei bandi fosse citato il comma 1-bis dell’art.52 del decreto legislativo 30 marzo del 2021 per le riserve dei posti al personale interno (riserva del 30% per gli interni), norma in realtà abrogata dall’art.3 del D.L. n.80/2021, minacciando azioni legali nel caso in cui la Regione non fosse intervenuta.

La giunta regionale ha così con una sola mossa evitato una pioggia di probabili ricorsi e l’annullamento dei bandi stessi, anche se restano numerose perplessità, dato che centinaia di dipendenti degli uffici regionali hanno già inoltrato la propria candidatura e versato il contributo di partecipazione di 10 euro.

Il sindacato: “Adesso occorre avviare anche i bandi per i dipendenti”

Per il personale amministrativo interno dovrà ora aprirsi una corsia preferenziale per ottenere un avanzamento di carriera, con nuove selezioni da avviare in parallelo ai bandi già pubblicati.

Nonostante la modifica in corsa i sindacati restano in allerta: “Se non ci fosse un bando anche per il personale interno scatterebbero azioni legali e la mobilitazione dei lavoratori contro quello che sarebbe uno scippo perpetrato nei confronti dei lavoratori. Altrimenti i dipendenti regionali non possono avere progressioni di carriera”.

Dubbi e incertezze tra i candidati

Intanto gli aspiranti candidati già in corsa si interrogano sui prossimi passi e nei gruppi social dedicati ai concorsi fioccano le domande sulla riapertura dei termini e la modifica dei bandi, dato che al momento non esistono comunicazioni ufficiali.

Quel che è certo è che questa operazione allungherà ulteriormente i tempi di una selezione già travagliata. Per ulteriori aggiornamenti si invitano gli interessati a rimanere aggiornati consultando i siti ufficiali dedicati: