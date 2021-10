Concorso Corpo Forestale Sicilia, passo avanti del bando per 46 assunzioni

La Giunta regionale sblocca le procedure del concorso per agenti forestali.

Si attende l’ok dell’Ars: in prima battuta saranno assunti 46 agenti

Previste 600 assunzioni nei prossimi 5 anni

La Giunta regionale siciliana ha sbloccato il primo bando di concorso per agenti forestali, che saranno assunti a tempo indeterminato (livello B1) all’interno del Corpo Forestale della Regione Sicilia.

Il primo step consisterà nel reclutamento di 46 guardie forestali. Si procederà poi alla creazione di una graduatoria, da cui attingere periodicamente, tramite la procedura a scorrimento. In questo modo la Regione conta di reclutare almeno 600 agenti forestali nei prossimi 5 anni.

Manca solo il via libera dell’Ars

Ora si attende solo la ratifica della delibera da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana e l’affidamento, con una variazione alla legge di bilancio, di 3 milioni di euro a una società privata, che si occuperà delle procedure di istruttoria e preselezione dei candidati.

Come ha sottolineato l’assessore al territorio Totò Cordaro “prevediamo tra le 80 mila e le 100 mila domande”, un numero altissimo che la Regione non è in grado di smaltire da sola.

Concorso Corpo Forestale Sicilia a inizio 2022

Il concorso per Guardie forestali potrebbe essere il primo dei numerosi bandi annunciati dal governo regionale siciliano (bando Centri per l’impiego, bando tecnici PNRR, bando autisti AST) a partire, proprio nel 2022, anno della campagna elettorale in Sicilia. Se la ratifica da parte dell’Ars avverrà in tempi brevi il concorso potrebbe essere indetto già a inizio anno.

L’assessore Cordaro ha così dichiarato in proposito: “Siamo pronti a pubblicare il bando. Pensiamo di poterlo fare all’inizio del 2022. Ma le procedure propedeutiche dovranno essere espletate entro fine dicembre e per questo motivo c’ è bisogno che l’Ars ci dia una mano votando velocemente lo stanziamento che abbiamo deliberato in giunta. Contiamo sulla sensibilità del Parlamento, si può fare tutto già questa settimana”.

Un’opportunità per i giovani siciliani

Partecipare a questo concorso sarà importantissimo poiché oltre a selezionare i primi 46 agenti forestali verrà creata un’apposita graduatoria da cui per reperire in futuro il personale necessario. “Realisticamente – ha sintetizzato Cordaro – nei prossimi 5 anni sono previste 600 assunzioni per colmare gran parte dei vuoti in pianta organica. La graduatoria di questo concorso verrà utilizzata, attraverso lo scorrimento, per assumere i primi 600 man mano che si creerà la possibilità”.