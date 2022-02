Concorso Inps per 1858 posti, pubblicate le date delle prove

Fervono i preparativi per il concorso INPS per 1858 posti a tempo indeterminato di consulente protezione sociale (area C, posizione economica C1). All’interno della sezione “Concorsi ed esami” della Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022, è stato infatti già pubblicato il diario della preselezione e delle prove scritte.

Tra i bandi pubblici al momento attivi, il concorso INPS è sicuramente quello che ha destato più interesse con oltre 60000 candidature presentate, un’imperdibile occasione per inserirsi all’interno dell’Istituto di Previdenza sociale con un ruolo stabile e uno stipendio superiore ai 1500 euro.

L’iter selettivo prevederà una prova preselettiva, due prove scritte, la valutazione dei titoli e una prova orale.

La prova preselettiva e le prove scritte

La prova preselettiva si svolgerà nel periodo dal 4 al 12 luglio 2022, tramite l’ausilio di strumenti informatici e sarà costituita da 60 quesiti su argomenti di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale e si svolgerà in tre sessioni al giorno per un totale di 7 giornate lavorative.

Le due prove scritte digitali, composte da 30 quesiti ciascuna, si terranno nell’ambito della stessa giornata nel periodo dal 18 al 20 luglio 2022.

La prima prova scritta consisterà in un test a risposta multipla su bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale, mentre la seconda prova scritta riguarderà i seguenti argomenti: scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile ed elementi di diritto penale.

Tutte le prove si terranno presso la Nuova Fiera di Roma.

L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata mediante il sito INPS, nella sezione dedicata al concorso. La conferma delle date indicate per lo svolgimento della preselezione e delle prove scritte, nonché l’ordine alfabetico, il corrispondente giorno e orario e le modalità di espletamento delle stesse saranno rese note sempre sul sito INPS e all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 47 del 14 giugno 2022.

La valutazione dei titoli

Il concorso INPS per 1858 posti prevederà inoltre la valutazione dei titoli di studio posseduti. Saranno previsti 3 punti per coloro che presentano una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento con un voto che va dal 101 al 105. Saranno 6 i punti, invece, per un punteggio che va da 106 a 110 e 9 per coloro che hanno ottenuto il 110 e lode.

Per chi dovesse possedere un’ulteriore laurea saranno previsti altri 4 punti, 1 punto in più per la certificazione di conoscenza informatica, 5 per una certificazione di inglese B2 e 8 per inglese C1. Inoltre, si potranno ottenere fino a 4 punti per master di II livello e 8 punti per dottorati di ricerca.

Concorso Inps: la prova orale

Saranno ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riporteranno il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte. La prova orale, oltre a basarsi sulle materie delle precedenti prove scritte, servirà ad accertare il possesso di competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando per 1858 funzionari INPS.