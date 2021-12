Concorso Inps, nuove assunzioni per 78 geometri e periti industriali

L’Inps ha bandito un concorso per il reclutamento di 78 geometri e periti industriali da acquisire in assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, d. lgs. 165/2001 e s.m.i.

L’assegnazione temporanea in posizione di comando avrà una durata annuale e potrà eventualmente essere estesa fino a 3 anni in base alle esigenze organizzative dell’Istituto.

Sarà possibile presentare la propria candidatura entro il 23 dicembre.

Concorso Inps geometri e periti industriali: requisiti

Il concorso è rivolto a infermieri INPS in possesso dei seguenti requisiti:

dipendenti di ruolo, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2000 e s.m.i.;

inquadramento, presso l’amministrazione di provenienza, in area C comparto Funzioni Centrali o categoria equivalente;

idoneità allo svolgimento delle mansioni;

laurea triennale/ di primo livello o diploma equiparato conseguito in base al precedente ordinamento o laurea magistrale/specialistica (LM/LS), ovvero diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento. Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 – art.2 del d.p.r. n. 189/2009);

essere abilitati all’esercizio della professione di geometra o perito industriale;

essere iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati o all’Albo unico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ovvero essere disponibile a iscriversi al Collegio/Albo di riferimento;

possedere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni presso l’amministrazione come indicato all’interno del bando;

non aver riportato condanne penali;

non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la scadenza dell’avviso di selezione, né avere procedimenti disciplinari in corso.

Concorso Inps geometri e periti industriali: sedi

I posti messi a disposizione saranno così suddivisi:

Valle d’Aosta – 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico;

– 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico; Piemonte – 1 geometra-perito edile; 3 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 3 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Liguria – 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Lombardia – 3 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 3 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Trentino- Alto Adige – 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico;

– 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico; Friuli-Venezia Giulia – 2 geometri-periti edili; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 2 geometri-periti edili; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Veneto – 3 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 3 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Emilia-Romagna – 2 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 2 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Marche – 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico;

– 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico; Toscana – 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Umbria – 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Abruzzo – 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico;

– 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico; Lazio – 1 geometra-perito edile; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Coordinamento Generale Tecnico-edilizio – 2 geometri-periti edili; 5 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 2 geometri-periti edili; 5 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Sardegna – 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Campania – 1 geometra-perito edile; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 1 geometra-perito edile; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Molise – 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico;

– 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico; Basilicata – 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico;

– 1 geometra-perito edile; 1 perito industriale elettrotecnico/termotecnico; Puglia – 2 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici;

– 2 geometri-periti edili; 4 periti industriali elettrotecnici/termotecnici; Sicilia – 1 geometra-perito edile; 2 periti industriali elettrotecnici/termotecnici.

Le selezioni

L’iter selettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli professionali, formativi e delle esperienze lavorative dichiarate;

un colloquio motivazionale, attitudinale e sugli aspetti tecnici inerenti la figura professionale di geometra, perito industriale edile/elettrotecnico/termotecnico.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione al concorso Inps geometri e periti industriali potrà essere presentata per via telematica tramite il portale INPS accedendo con apposite credenziali SPID o CIE o CNS entro le ore 12 del 23 dicembre 2021.

Sarà possibile candidarsi per una o più sedi nell’ambito di una sola Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano. Tutti i dettagli sul concorso e sulle sedi di assegnazione sono consultabili all’interno del bando