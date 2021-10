Concorso Inps,: in scadenza il bando per 1858 funzionari

Ancora pochi giorni per presentare la candidatura: il bando scadrà il 2 novembre

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato come consulenti protezione sociale

La selezione prevede una valutazione dei titoli, due prove scritte e una orale

Ultimi giorni per presentare la domanda per il bando di concorso INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) per 1858 posti di consulente protezione sociale area C (posizione economica C1), da inserire a tempo indeterminato negli uffici dell’Istituto previdenziale.

Il bando è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021 e scadrà il 2 novembre 2021.

I requisiti

Per poter partecipare alle selezioni del concorso INPS saranno necessari i seguenti requisiti:

possesso della laurea magistrale / specialistica (LM/LS) in finanza (LM-16 o 19/S) o ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM52 o 60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).Sono ammessi anche i diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento corrispondente ad una delle predette lauree;

(LM/LS) in finanza (LM-16 o 19/S) o ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM52 o 60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).Sono ammessi anche i diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento corrispondente ad una delle predette lauree; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Le selezioni

L’iter selettivo del concorso INPS sarà così articolato:

valutazione dei titoli (titoli di studio e certificazioni linguistiche);

(titoli di studio e certificazioni linguistiche); due prove scritte (test a risposta multipla sulle materie indicate all’interno del bando);

(test a risposta multipla sulle materie indicate all’interno del bando); una prova orale (colloquio sugli argomenti indicati nel bando, su informatica e inglese).

Nel caso in cui il numero di domande pervenute dovesse essere superiore a 25.000 sarà indetta una prova preselettiva, un test con quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione al concorso INPS potranno essere trasmesse esclusivamente online entro le ore 16 del 2 novembre 2021, accedendo alla sezione ConcorsINPS, raggiungibile dal portale web dell’INPS.

Per effettuare l’accesso sarà necessario il possesso di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Sarà inoltre richiesto il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso l’aspirante candidato dovrà eseguire la procedura di validazione dei dati anagrafici, cliccando sulla funzione “Gestione Profilo”.

Attraverso questa funzione l’utente potrà inserire le informazioni obbligatorie richieste e validare il suo profilo. I dati immessi risulteranno automaticamente inseriti all’interno di ogni domanda prodotta successivamente.