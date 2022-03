Concorso Maeci, bando per 50 segretari di legazione

Il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazional (Maeci) e ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 50 Segretari di Legazione in prova.

Di questi 7 posti saranno riservati ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di laurea magistrale o specialistica (art. 2 comma 1 punto 3 del bando).

Il nuovo bando MAECI per diplomatici è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale (Sezione Concorsi ed Esami) n. 22 del 18 marzo 2022 e rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera intraprendere la carriera diplomatica.

Cosa fa il segretario di legazione in prova

Il diplomatico svolge un ruolo di rappresentanza presso le organizzazioni internazionali, in ambasciate e consolati, per conto dello Stato, promuovendo gli interessi italiani in sede internazionale.

Il suo compito consiste, inoltre, nel fornire un costante flusso informativo sul paese in cui presta servizio, coordinare eventi culturali per la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero e promuovere progetti di cooperazione e iniziative per rafforzare le relazioni con la collettività italiana.

Concorso Maeci: requisiti generali

Per presentare la candidatura sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

età non superiore ai 35 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando (il limite di età può essere innalzato di massimo 3 anni nei casi previsti dal bando);

lauree specialistiche/magistrali o di vecchio ordinamento afferenti alle seguenti classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell’economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio , di cui all’articolo 1 della legge19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria;

(classe n. LM-16), (LM-52), (LM-56), (LM-62), (LM-63), (LM-76), (LM-77), (LM-81), (LM-87), (LM-88), (LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un , di cui all’articolo 1 della legge19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria; idoneità psico-fisica;

godimento dei diritti politici.

Le selezioni

Le selezioni si articoleranno in una prova attitudinale, una valutazione dei titoli posseduti, delle prove scritte e orali ed eventuali esami facoltativi in lingua.

La prova attitudinale consisterà in un questionario con quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, sulle seguenti materie:

storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea;

politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale;

test per l’accertamento della capacità di ragionamento logico.

Gli stessi argomenti saranno oggetto delle prove scritte, mentre la prova orale verterà sulle seguenti materie:

diritto pubblico italiano;

contabilità di Stato;

nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;

geografia politica ed economica.

Durante la prova orale il candidato sarà chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su un tema di attualità internazionale e dovrà sostenere una prova pratica di informatica.

Le eventuali prove facoltative di lingua straniera (lingua inglese e un’altra lingua a scelta) saranno sostenute dopo la prova orale su tematiche di attualità internazionale.

Concorso Maeci : come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata per via telematica, compilando il modulo online, disponibile sul sito MAECI, seguendo la procedura guidata entro le ore 24 del 2 maggio 2022.

Tutti i dettagli del concorso pubblico per Segretario di Legazione in prova del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono disponibili all’interno del bando.