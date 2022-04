Concorso Ministero della Giustizia: assunzioni per 203 tecnici diplomati

Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 203 assistenti tecnici con diploma in diversi settori specialistici.

Le risorse selezionate saranno inserite a tempo indeterminato (II area funzionale fascia retributiva F2) nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP).

I posti disponibili

Il bando del Concorso Ministero della Giustizia servirà a reclutare le seguenti figure:

n. 50 unità con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Edile (codice concorso TE01);

con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Edile (codice concorso TE01); n. 48 unità con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettronico (codice concorso TE02);

con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettronico (codice concorso TE02); n. 50 unità con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettrotecnico (codice concorso TE03);

con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettrotecnico (codice concorso TE03); n. 49 unità con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Meccanico (codice concorso TM04);

con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Meccanico (codice concorso TM04); n. 6 unità con il profilo professionale di Assistente Tecnico – Agrario (codice concorso TA05).

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni del Concorso Ministero della Giustizia sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico per ogni settore, come indicato nel paragrafo successivo;

idoneità fisica;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

non essere stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

I requisiti specifici

I candidati in base allo specifico profilo per cui presentano domanda dovranno possedere i seguenti requisiti:

diploma di geometra, ora diploma di istituto tecnico – “Costruzioni, ambiente e territorio” o titoli equiparati ed equipollenti per il profilo di Assistente Tecnico Edile (TE01);

diploma di Istituto Tecnico, settore tecnologico – indirizzo elettronico, o titoli equiparati ed equipollenti per il profilo di Assistente Tecnico Elettronico (TE02);

diploma di Istituto Tecnico, settore tecnologico – indirizzo elettrotecnico, o titoli equiparati ed equipollenti per il profilo di Assistente Tecnico Elettrotecnico (TE03);

diploma di Istituto Tecnico, settore tecnologico – indirizzo meccanico, o titoli equiparati ed equipollenti per il profilo di Assistente Tecnico Meccanico (TM04);

diploma di perito agrario, ora diploma di istituto tecnico “Agraria, agroalimentare e agroindustria” o titoli equiparati ed equipollenti per il profilo di Assistente Tecnico Agrario (TA05).

Concorso Ministero della Giustizia: le prove

Le selezioni si articoleranno nelle seguenti fasi:

una prova preselettiva (in base al numero di domande pervenute);

(in base al numero di domande pervenute); una prova scritta (comune a tutti i profili) che consisterà in un testcon domande a risposta multipla su vari argomenti (elementi sulla normativa tecnica relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; codice di prevenzione incendi; regolamento recante disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti all’interno degli edifici; codice dei contratti pubblici e relativi regolamenti);

(comune a tutti i profili) che consisterà in un testcon domande a risposta multipla su vari argomenti (elementi sulla normativa tecnica relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; codice di prevenzione incendi; regolamento recante disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti all’interno degli edifici; codice dei contratti pubblici e relativi regolamenti); una prova orale che oltre a basarsi sulle materie oggetto della prova scritta verterà su altre materie comuni (Elementi di Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria; Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego) e specifiche per singolo profilo (Codice TE01: Tecnologia delle costruzione; Codice TE02: Tecnologia degli impianti elettronici; Codice TE03: Tecnologia degli impianti elettrici; Codice TM04: Tecnologia degli impianti meccanici; Codice TA05: Impianti relativi alle produzioni animali e vegetali ed alla trasformazione dei relativi prodotti). La prova prevederà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

Concorso Ministero della Giustizia: come candidarsi

La domanda di partecipazione alle selezioni per 203 assistenti tecnici dovrà essere trasmessa per via telematica tramite il portale concorsi dedicato entro il 28 aprile 2022.

I candidati dovranno essere in possesso di apposite credenziali SPID e indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori dettagli consulta il bando reperibile all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022.