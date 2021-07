Concorso Ministero dell’Interno: bando per 1227 Agenti di Polizia

Necessario il diploma e un’età compresa tra i 18 e i 26 anni

12 posti saranno riservati ai candidati con attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)

Tutte le domande di partecipazione saranno raccolte entro il 16 agosto

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi continuativi o in rafferma annuale o collocato in congedo dopo la ferma annuale, volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Dodici posti saranno assegnati a coloro che sono in possesso di attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca).

Requisiti generali

Per poter partecipare al concorso della polizia bandito dal Ministero dell’Interno sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di primo grafo per volontari Forze Armate;

aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 26 anni;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

possesso di condotta incensurabile;

non essere stati espulsi dalle Forze Armate;

non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

non essere stati destituiti o licenziati da pubblici uffici,

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere decaduti dall’impiego.

Procedure selettive

Le fasi concorsuali si svolgeranno nella seguente maniera:

prova d’esame scritta (questionario con risposte a scelta multipla su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dalla vigente scuola dell’obbligo, sull’accertamento della lingua inglese, delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse);

(questionario con risposte a scelta multipla su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dalla vigente scuola dell’obbligo, sull’accertamento della lingua inglese, delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse); prova di efficienza fisica (corsa 100m, salto in alto, piegamenti sulle braccia);

(corsa 100m, salto in alto, piegamenti sulle braccia); accertamenti psico-fisici ;

; accertamenti attitudinali ;

; valutazione dei titoli.

I candidati vincitori potranno accedere al corso di formazione previsto e al termine di questo saranno inseriti in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa telematicamente tramite il portale https://concorsionline.poliziadistato.it entro le ore 23:59 del 16 agosto 2021. Il candidato potrà accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica) e inserire i dati e le informazioni richieste dal bando di concorso. Inoltre, sarà necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativa.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.