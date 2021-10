Concorso Miur per 125 funzionari area giuridica, economica e informatica

I vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato

C’è tempo fino al 30 ottobre per presentare la propria candidatura

Potrà partecipare anche chi è in possesso di lauree in ambito umanistico

Al via il concorso Miur per 125 funzionari: è stato pubblicato, infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 (Sezione concorsi ed esami) il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione a tempo indeterminato di 125 unità di personale non dirigenziale di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche (area funzionale III, posizione economica F1 del comparto funzioni centrali), da inserire presso il Ministero dell’università e della ricerca.

I posti messi a bando

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

85 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01);

Il bando di concorso MIUR prevede alcune riserve e dei titoli di preferenza, valutati nel limite massimo del 50 per cento dei posti. Questa percentuale è destinata in via prioritaria alle quote di riserva obbligatoria e in subordine alla quota di riserva facoltativa.

I requisiti generali

I partecipanti al concorso MIUR per 125 funzionari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) oppure laurea specialistica (LS) rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’università e della ricerca, nelle classi specificate nel bando a seconda del profilo professionale.

I requisiti specifici

Per ciascun codice di concorso MIUR è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Codice 01 – Funzionario amministrativo – giuridico – contabile

Laurea Magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economiche-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o laurea specialistica (LS) o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente.

Codice 02 – Funzionario per la comunicazione e per l’informazione

Laurea Magistrale (LM): LM-14 Filologia moderna; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM37 Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per lacomunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM- 43 Metodologie informatiche per lediscipline umanistiche; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM- 51Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-57 Scienzedell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-59 Scienze della comunicazionepubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubblicheamministrazioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-77 Scienzeeconomico-aziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allosviluppo; LM- 85 Scienze pedagogiche; LM- 85 bis Scienze della formazione primaria; LM-87Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; LM-94 Traduzione specialisticae interpretariato; LMG/01 Giurisprudenza o laurea specialistica (LS) o Diploma di Laurea delvecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, Ministero dell’università e della ricercaSegretariato generaleDirezione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentalipubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.233, ovvero titoli equipollenti tra le laureedel V.O. secondo la normativa vigente.

Codice 03 – Funzionario informatico – statistico

Laurea Magistrale (LM): LM- 16 Finanza; LM- 17 Fisica; LM- 18 Informatica; LM- 19 Informazione e sistemi editoriali; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-23 Ingegneria civile; LM- 26 Ingegneria della sicurezza; LM- 27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM- 29 Ingegneria elettronica; LM- 31 Ingegneria gestionale; LM32 Ingegneria informatica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM- 40 Matematica; LM- 43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM- 44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; LM- 66 Sicurezza informatica; LM- 82 Scienze statistiche; LM – 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e Ricerca sociale; LM- 91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM/DS01 Scienze della difesa e della sicurezza o laurea specialistica (LS) o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente.

Concorso Miur per 125 funzionari: le selezioni

L’iter di selezione del concorso MIUR per 125 funzionari sarà così articolato:

valutazione dei titoli: potranno essere valutati i titoli accademici e di studio (massimo 10 punti) e i titoli professionali e le abilitazioni (massimo 20 punti complessivi);

potranno essere valutati i titoli accademici e di studio (massimo 10 punti) e i titoli professionali e le abilitazioni (massimo 20 punti complessivi); prova orale: un colloquio interdisciplinare, durante il quale sarà accertato il possesso di adeguate competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese, così come la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie specifiche per ogni codice di concorso;

un colloquio interdisciplinare, durante il quale sarà accertato il possesso di adeguate competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese, così come la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie specifiche per ogni codice di concorso; attività di lavoro e formazione: unperiodo di formazione pratica e teorica sottoposto ad una valutazione finale;

unperiodo di formazione pratica e teorica sottoposto ad una valutazione finale; prova scritta: un test con quesiti a risposta multipla, volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie indicate nel bando.

Le materie oggetto d’esame specifiche per ciascun codice di concorso sono indicate all’interno dell’art. 12 e art. 14 del bando.

Concorso Miur per 125 funzionari: come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa telematicamente tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dal MIUR https://concorsi.mur.gov.it/ entro le ore 18.00 del 30 ottobre 2021. Per presentare la domanda al concorso per 125 funzionari MIUR sarà obbligatorio il possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Per tutti i dettagli consultare il bando.