Concorso per 210 dirigenti della P.A., nuovo calendario per la preselettiva

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed Esami” dell’8 febbraio 2022 saranno pubblicati il nuovo calendario e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020.

Come sarà la prova preselettiva

La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti quesiti di logica (14), quesiti situazionali (6) e quesiti nelle seguenti discipline: diritto costituzionale (4), diritto amministrativo (9), diritto dell’Unione europea (4), economia politica (4), politica economica (4), economia delle amministrazioni pubbliche (3), management pubblico (3), analisi delle politiche pubbliche (3), lingua inglese-livello B2 QCER (6); i punteggi attribuiti alle risposte dei quesiti situazionali sono: 1 punto per la risposta considerata piu’ corretta, 0.80 per la risposta considerata neutra e 0 punti per la risposta considerata errata o non data; i punteggi attribuiti alle risposte dei quesiti di logica e dei quesiti nelle materie disciplinari e di lingua inglese sono: 1 punto per la risposta corretta, 0 punti per la risposta non data, -0.53 per la risposta errata.