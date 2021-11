Concorso per 8171 addetti Ufficio del processo, slitta la pubblicazione dei risultati

Rinviata al 1° dicembre la prova della sede di Rende (Calabria) per maltempo

Il rinvio avrà effetto anche sulla pubblicazione delle graduatorie

Intanto sui social c’è chi ironizza sulla mancata pubblicazione dei risultati

Era attesa per ieri la pubblicazione dei risultati del Concorso per 8171 addetti all’Ufficio del Processo, ma a causa delle avverse condizioni metereologiche, la prova del 26 novembre della sede di Rende in Calabria è slittata al 1° dicembre e di conseguenza i candidati dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere gli esiti delle prove.

Lo ha reso noto sul proprio sito il Formez, che organizza e gestisce il maxi-concorso: “A causa dello stato di allerta meteo emesso dal Dipartimento di Protezione Civile con ordinanza n.3480 del 25 novembre 2021 per il giorno 26 novembre 2021, per le avverse condizioni atmosferiche che stanno interessando la Regione Calabria si comunica che la prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, prevista per la giornata del 26/11/2021 a RENDE, è rinviata”.

Con un secondo comunicato il Formez ha poi pubblicato la data delle nuove prove che si svolgeranno il 1° dicembre “nella medesima sede e negli stessi orari comunicati in precedenza”.

L’ironia corre sui social

Intanto sul gruppo facebook e telegram dedicati al concorso tra i candidati che hanno già sostenuto i test c’è chi si scatena sulla mancata pubblicazione dei risultati con frasi ironiche, immagini e meme divertenti e chi si confronta sulle domande delle prove, in attesa di ricevere i risultati definitivi, che determineranno poi insieme alla valutazione dei titoli le graduatorie finali.

I posti messi a bando

Il Concorso mette in palio 8171 posti a tempo determinato per addetti all’Ufficio del Processo così suddivisi:

Ancona – 140 posti;

Bari – 306 posti;

Bologna – 422 posti;

Brescia – 248 posti;

Cagliari – 248 posti;

Caltanissetta – 106 posti;

Campobasso – 51 posti;

Catania – 331 posti;

Catanzaro – 304 posti;

Firenze – 446 posti;

Genova – 251 posti;

L’Aquila – 190 posti;

Lecce – 303 posti;

Messina – 148 posti;

Milano – 680 posti;

Napoli – 956 posti;

Palermo – 410 posti;

Perugia – 107 posti;

Potenza – 125 posti;

Reggio Calabria – 208 posti;

Roma – 843 posti;

Salerno – 218 posti;

Torino – 401 posti;

Trieste – 141 posti;

Venezia – 388 posti.

Una volta terminata la sessione di prove scritte, la commissione esaminatrice redigerà le graduatorie definitive di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta.

I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1 del bando, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della Giustizia per l’assunzione a tempo determinato.

Per maggiori dettagli consulta il bando o visita il sito Ripam.