Ragioneria dello Stato, concorso per 20 funzionari amministrativo-contabili

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato negli uffici di Roma

Il bando prevede la valutazione dei titoli e una prova orale

C’è tempo fino al 22 novembre per presentare la propria candidatura

È stato pubblicato il concorso per 20 funzionari alla Ragioneria di Stato. Il bando è nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 22 ottobre e prevede una selezione per titoli ed esami per il reclutamento di 20 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella Terza area funzionale – Fascia retributiva F3 con profilo di funzionario amministrativo -contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma.

Il 10% dei posti sarà riservato in base all’art.24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze.

I requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso indetto dalla Ragioneria di Stato sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LM-16 – Finanza LM-18 – Informatica; LM-31 – Ingegneria gestionale; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 – Matematica; LM-52 – Relazioni internazionali; LM-56 – Scienze dell’economia; LM-62 – Scienze della politica; LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 – Sicurezza informatica; LM-77 – Scienze economico-aziendali; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 – Sociologia e ricerca sociale; LMG-01 – Giurisprudenza; o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; « diplomi di laurea» (DL) equiparati; «dottorato di ricerca» in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in contabilità e bilancio, o in statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; «master universitario di secondo livello» in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

non essere sono stati licenziati da altro impiego statale;

non avere a proprio carico precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Concorso Ragioneria di Stato: le selezioni

L’iter di selezione sarà così articolato:

una valutazione dei titoli posseduti (titoli di studio, titoli professionali e abilitazioni);

una prova orale (un colloquio volto ad accertare le conoscenze del candidato su specifiche materie indicate nel bando).

L’Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere la prova orale in sedi decentrate e/o in videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli argomenti d’esame

La prova orale verterà sui seguenti argomenti: Ragioneria generale ed applicata; Scienza delle finanze; Contabilità di Stato e degli enti pubblici; analisi delle politiche pubbliche; Politica economica; Diritto amministrativo ed elementi di diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alla governance economica europea; Statistica e analisi dati, ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia e delle finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche.

Concorso Ragioneria di Stato: come fare domanda

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale https://www.concorsionline.mef.gov.it entro le ore 16:00 del 22 novembre 2021.

Per accedere alla procedura sarà necessario essere muniti di Sistema di identità pubblica digitale (SPID) di 2° livello e di indirizzo di posta elettronica certificata PEC a lui intestato.

Consulta il bando