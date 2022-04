Concorso Regione Puglia: dal 9 maggio le prove scritte

Entra nel vivo il primo dei due concorsi banditi dalla Regione Puglia per il reclutamento di 209 funzionari categoria D alla Regione Puglia a tempo pieno e indeterminato (si attende la pubblicazione del calendario del concorso per 306 funzionari categoria C).

Partono così le attese selezioni, per titoli ed esame, che si svolgeranno nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio nelle sedi di Foggia e di Bari.

I posti messi a bando

Ecco le figure ricercate dalla Regione Puglia:

Area amministrativa

n. 6 unità con il profilo Specialista amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali (Bando 4);

Area Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)

n. 20 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Agricoltura (Bando 6);

con il profilo (Bando 6); n. 3 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio (Bando 8);

con il profilo (Bando 8); n. 10 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Fitosanitario (Bando 9);

con il profilo (Bando 9); n. 4 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio (Bando 11);

con il profilo (Bando 11); n. 3 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Istruzione (Bando 12);

con il profilo (Bando 12); n. 11 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio (Bando 15);

con il profilo (Bando 15); n. 12 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Ambito Salute (Bando 16);

con il profilo (Bando 16); n. 2 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni (Bando 21);

con il profilo (Bando 21); n. 15 unità con il profilo Specialista tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative (Bando 22);

Area Comunicazione e informazione

n. 3 unità con il profilo Specialista della comunicazione istituzionale (Bando 24);

Area Informatica e tecnologica

n. 6 unità con il profilo di Specialista sistemi informativi e tecnologie (Bando 26);

Area Legislativa

n. 1 unità con profilo Specialista legislativo (Bando 27).

Le sedi

Le prove scritte si terranno nelle seguenti sedi:

Foggia presso FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 1, nei giorni 9-10-11-12 maggio;

presso FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 1, nei giorni 9-10-11-12 maggio; Bari presso il PALAFLORIO – VIALE ARCHIMEDE, nei giorni 13 e 16 maggio.

Tutti i candidati dovranno prendere visione del calendario d’esame, delle istruzioni e dei piani operativi disponibili all’interno del sito del Formez e presentarsi presso la sede d’esame nel giorno e nell’orario di convocazione indicati.

Per poter essere ammessi alle prove scritte i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale:

l’autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle istruzioni);

un documento di identità in corso di validità.

Le selezioni

La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta), sulle materie di cui all’articolo 5 dei bandi pubblicati (G.U. n. 103 del 28 dicembre 2021).

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta sarà di 60 minuti, cui andrà aggiunto un tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto, pari ad ulteriori 30 minuti.

La prova si intenderà superata nel caso in cui sia raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno trentesimi).

Così diamo “speranza a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato”

“Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra che porterà all’assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia” – ha spiegato l’assessore al Personale Gianni Stea.

Per maggiori dettagli consulta i bandi.