Concorso all’Università di Palermo per diplomati: ecco i posti disponibili

L’Università degli Studi di Palermo ha indetto nuove selezioni pubbliche con concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti, a tempo pieno e indeterminato, in ambito amministrativo e tecnico da destinare a diversi servizi dell’Ateneo.

I posti disponibili

L’Università di Palermo selezionerà in totale 4 figure da inserire nei seguenti servizi:

1 posto (categoria C) per il servizio speciale ricerca di ateneo – U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, programmi europei e internazionali (area amministrativa);

1 posto (categoria C) per il servizio speciale ricerca di ateneo – U.O. Gestione, rendicontazione e supporto contabile progetti di ricerca (area amministrativa);

1 posto (categoria C) per il servizio speciale ricerca di ateneo – U.O. Assegni di ricerca (area amministrativa);

1 posto (categoria B) per il centro servizi sistema museale di ateneo – orto botanico (area servizi generali e tecnici).

I requisiti

Per poter partecipare ai rispettivi bandi saranno necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all’impiego;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

età non inferiore agli anni 18.

Con riferimento ai titoli di studio per la figura da inserire all’interno del centro servizi sistema museale di ateneo – orto botanico (categoria B) sarà sufficiente il diploma di scuola media inferiore, mentre per gli altri profili sarà richiesto il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.

Non potranno partecipare “coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo” come previsto dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 18 della Legge 240/2010.

Le mansioni

Profilo Ctg C Ricerca e Iniziative di ricerca:

supporto nella preparazione dei documenti amministrativi e della modulistica richiesti dagli Enti finanziatori per la presentazione dei progetti;

supporto nell’inserimento dei dati amministrativi negli applicativi informatici previsti dai programmi di finanziamento;

supporto nella preparazione degli atti pre-contrattuali e contrattuali dei progetti finanziati da sottoporre alla firma del Rettore.

Profilo Ctg C Ricerca e gestione:

supporto ai Dipartimenti per gli aspetti relativi alla gestione e rendicontazione contabile dei progetti di ricerca;

supporto ai Dipartimenti per l’acquisizione di dati ed eventuale documentazione presso gli uffici delle competenti Aree dell’Amministrazione Centrale, necessari alla predisposizione delle rendicontazioni periodiche dei progetti di ricerca finanziati con fondi strutturali, programmi di finanziamento congiunti, programmi comunitari a gestione diretta e altri fondi internazionali;

acquisizione e verifica formale della documentazione relativa alle rendicontazioni dei progetti di ricerca di competenza dei Dipartimenti per la firma del Rettore;

supporto ai Dipartimenti su problematiche inerenti il modulo U-GOV “Gestione Progetti” e l’applicativo U-Web Timesheet;

collaborazione alla predisposizione delle rendicontazioni contabili e amministrative dei progetti di ricerca in capo al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo.

Profilo Ctg C Ricerca e Assegni:

attività amministrative connesse all’emanazione dei bandi per il conferimento di assegni diricerca di tipologia A;

attività amministrative connesse all’istruzione delle pratiche riguardanti le richieste, da parte deiDipartimenti, di attivazione di bandi per l’attribuzione di assegni di ricerca di tipologia B;

attività amministrative riguardanti la fase di gestione dei bandi (consulenza ai docenti, attivitàvolta a fornire informazioni ai candidati in merito alle modalità di partecipazione, controllo delledomande di partecipazione trasmesse dai candidati);

attività amministrative propedeutiche all’emanazione dei diversi provvedimenti riguardanti l’iterprocedimentale, quali decreti nomina commissione, decreti approvazione atti, predisposizionedei contratti;

attività connesse all’esame dei verbali trasmessi dalle commissioni giudicatrici preposte allavalutazione e selezione dei candidati e agli adempimenti consequenziali;

attività connesse alle procedure per il rinnovo degli assegni di ricerca;

adempimenti finalizzati alla pubblicazione dei bandi sul sito del MIUR e di tutti i decreti all’alboufficiale di Ateneo.

Profilo Ctg B Orto Botanico: la figura richiesta dovrà svolgere la propria attività presso l’Orto Botanico, per assicurare la manutenzione e la gestione del magazzino, delle macchine e attrezzi, degli impianti di irrigazione delle collezioni e delle vasche e fontane dell’Orto Botanico.

Per tutti i profili è richiesta la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle più comuni applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, Internet).

Concorso all’Università di Palermo: le selezioni

L’iter selettivo sarà così articolato:

eventuale prova preselettiva in base al numero di domande pervenute;

prova scritta anche a contenuto pratico (avrà come oggetto gli argomenti, le conoscenze e le norme che costituiscono gli ambiti delle attività previste dal profilo professionale richiesto);

prova orale (potrà anche essere svolta con l'ausilio di strumenti informatici);

(potrà anche essere svolta con l’ausilio di strumenti informatici); valutazione dei titoli di servizio prestati presso Università e/o Pubbliche amministrazioni purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere e altri titoli (laurea, specializzazioni post – lauream, abilitazioni professionali, assegni di ricerca, dottorati di ricerca; Master Universitari di I e II livello e titoli informatici).

Concorso all’Università di Palermo, come candidarsi

I candidati potranno inviare l’istanza di partecipazione entro le ore 14:00 del 13 febbraio 2022, tramite la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi.

Per poter procedere alla compilazione della domanda sarà necessario essere muniti di apposito indirizzo PEC nominativo al quale saranno inviate eventuali successive comunicazioni.

I candidati saranno tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di € 10,00 non rimborsabile secondo le indicazioni contenute all’interno dei rispettivi bandi.

