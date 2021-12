È finalmente online il bando di concorso per l’assunzione di 46 agenti forestali (approvato con D.D.G. n. 5043 del 23 dicembre 2021) da inserire a tempo indeterminato (categoria B posizione economica B1 del vigente CCRL) all’interno del Corpo Forestale della Regione Sicilia.

E si tratta solo del primo step. Dopo il reclutamento delle prime 46 guardie forestali, infatti, si procederà alla creazione di una graduatoria, da cui la Regione potrà attingere periodicamente, tramite la procedura a scorrimento.

L’obiettivo è quello di reclutare almeno 600 agenti forestali nei prossimi 5 anni.

Il 30% dei posti sarà riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Concorso agenti forestali Sicilia: requisiti

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

avere un’età non inferiore a diciotto anni e non aver compiuto gli anni trenta;

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un

impiego statale;

possesso delle qualità morali e di condotta;

non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati;

non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

non avere procedimenti penali in corso per delitto non colposo per i quali si è sottoposti a misura cautelare o lo si è stati senza successivo annullamento della misura;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

non avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Procedure concorsuali

La selezione si articolerà in tre fasi:

una prova selettiva scritta , un test con 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in un’ora, che si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali;

, un test con 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in un’ora, che si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali; accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione secondo la disciplina dell’articolo 9;

secondo la disciplina dell’articolo 9; partecipazione dei candidati idonei ad un corso di formazione professionale della durata di tre mesi, svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi, con superamento di esami finali tecnico – pratici.

Gli argomenti della prova scritta

Le materie su cui verterà la prova scritta per il concorso agenti forestali in Sicilia saranno le seguenti:

elementi di educazione civica e ordinamento costituzionale con particolare riferimento allo Statuto della Regione Siciliana;

elementi di ecologia, botanica e biologia;

elementi di geografia; elementi di geometria e abilità logico-matematiche;

lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso agenti forestali Sicilia: come candidarsi

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) entro le ore 23:59 del 28 gennaio 2022, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul portale “Step-One 2019”.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro €10,00, sulla base delle indicazioni riportate all’interno del sistema.

Inoltre, il candidato oltre ad essere in possesso di SPID dovrà munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Per maggiori dettagli consulta il bando per 46 agenti CFRS.