Distretto sanitario di Trapani, bando per la creazione di una short list di esperti

La short list avrà la durata di 3 anni dal momento della sua approvazione

Si ricercano figure con esperienza da inserire nell’ambito dei progetti finanziati

I professionisti selezionati lavoreranno in contesti ad elevata marginalità sociale

Il 22 luglio il Distretto Socio Sanitario n. 50, di cui il Comune di Trapani è capofila, ha indetto un avviso pubblico per la creazione di una short list di professionisti esperti da cui poter attingere per il conferimento di eventuali incarichi professionali.

Di cosa si occuperanno gli esperti

Gli esperti altamente specializzati si occuperanno a vario titolo della realizzazione e della gestione di progetti complessi finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali (per esempio PON Inclusione, Fondo Povertà/PAL, PAIS, Piano di zona, PAC, Agenza urbana, FAMI etc.).

L’obiettivo è quello di rafforzare i Servizi Sociali e i Servizi socio-sanitari e garantire la continuità dei progetti già avviati attraverso personale esterno ad elevata qualificazione professionale.

Gli incarichi si svolgeranno in contesti organizzativi ad elevato disagio sociale, a stretto contatto con gruppi (famiglie con minori) e soggetti fragili. La short list avrà una durata di 3 anni dal momento dell’approvazione.

L’Ente conferirà all’esperto eventualmente individuato un incarico professionale sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute e ammesse, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae, della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti e sulla base di ulteriori informazioni che eventualmente si riterrà di richiedere.

In ogni caso l’incarico sarà di durata variabile e non comporterà alcun rapporto di dipendenza.

Le figure ricercate

Ecco i profili ricercati:

Esperti Assistenti sociali con esperienza dimostrata nell’ambito delle azioni e interventi di Inclusione sociale e lavorativa per i beneficiari della misura di Contrasto alla Povertà, Reddito di Cittadinanza, Programmi ministeriali PON Inclusione, Fondo Povertà, PAIS;

con esperienza dimostrata nell’ambito delle azioni e interventi di Inclusione sociale e lavorativa per i beneficiari della misura di Contrasto alla Povertà, Reddito di Cittadinanza, Programmi ministeriali PON Inclusione, Fondo Povertà, PAIS; Esperti di rendicontazione e monitoraggio di progetti complessi con esperienza dimostrata nell’ambito di progetti finanziati a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali;

con esperienza dimostrata nell’ambito di progetti finanziati a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali; Esperti Amministrativi di progetti complessi con esperienza dimostrata in procedure di affidamento di appalti e servizi nell’ambito di progetti finanziati a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali;

con esperienza dimostrata in procedure di affidamento di appalti e servizi nell’ambito di progetti finanziati a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali; Esperti Informatici con esperienza dimostrata in procedure di applicazione della Normativa CAD DLgs 82/2005 Codice di Amministrazione Digitale; DGPR Normativa pubblicazione atti amministrativi sito internet; documenti e sistemi di programmazione digitale, programmazione per l’ammissione a finanziamenti, nell’ambito di progetti finanziati a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali;

con esperienza dimostrata in procedure di applicazione della Normativa CAD DLgs 82/2005 Codice di Amministrazione Digitale; DGPR Normativa pubblicazione atti amministrativi sito internet; documenti e sistemi di programmazione digitale, programmazione per l’ammissione a finanziamenti, nell’ambito di progetti finanziati a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, regionali; Esperti di Programmazione territoriale e programmi di rigenerazione urbana con esperienza dimostrata nell’ambito di attività di progettazione e gestione di azioni e interventi mirati allo sviluppo locale, consulenza economico-finanziaria per l’accesso a programmi comunitari; interventi di project financing; programmazione di piani territoriali e di rigenerazione urbana nell’ambito di Fondi Comunitari, nazionali e regionali;

con esperienza dimostrata nell’ambito di attività di progettazione e gestione di azioni e interventi mirati allo sviluppo locale, consulenza economico-finanziaria per l’accesso a programmi comunitari; interventi di project financing; programmazione di piani territoriali e di rigenerazione urbana nell’ambito di Fondi Comunitari, nazionali e regionali; Esperti di avvio all’impresa e all’autoimprenditorialità con esperienza dimostrata in attività finalizzata all’animazione territoriale, alla formazione specifica all’avvio di impresa rivolta a giovani; richiesta e ottenimento delle agevolazioni, iniziative di tipo sperimentale e consulenza ed assistenza tecnica all’Ente finalizzata all’accesso dei Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali;

con esperienza dimostrata in attività finalizzata all’animazione territoriale, alla formazione specifica all’avvio di impresa rivolta a giovani; richiesta e ottenimento delle agevolazioni, iniziative di tipo sperimentale e consulenza ed assistenza tecnica all’Ente finalizzata all’accesso dei Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali; Esperti di lingua inglese con esperienza dimostrata in attività di traduzione, interpretariato nell’ambito di progetti a valere su Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali;

con esperienza dimostrata in attività di traduzione, interpretariato nell’ambito di progetti a valere su Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali; Esperti in mediazione interculturale con esperienza dimostrata nell’ambito di progetti FAMI e di soggetti nell’ambito di protezione internazionale migrati e minori non accompagnati;

con esperienza dimostrata nell’ambito di progetti FAMI e di soggetti nell’ambito di protezione internazionale migrati e minori non accompagnati; Esperto in comunicazione e social media con esperienza dimostrata nell’attività di comunicazione e social media management nell’ambito di progetti a valere su Fondi Comunitari, Nazionali e regionali;

con esperienza dimostrata nell’attività di comunicazione e social media management nell’ambito di progetti a valere su Fondi Comunitari, Nazionali e regionali; Psicologo con esperienza dimostrata nell’ambito di progetti a valere su Fondi Comunitari, Nazionali e regionali.

Come candidarsi

Per poter presentare la propria candidatura la domanda di partecipazione, firmata digitalmente insieme ai relativi allegati, dovrà essere trasmessa entro il 16 agosto tramite PEC nominativa all’indirizzo PEC avvisi.distrettosociosanitario50@pec.comune.trapani.it.

Alla domanda di iscrizione firmata in originale dal candidato dovranno essere allegati la scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze, il curriculum vitae in formato europeo (firmato in ogni sua pagina) e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata dal candidato;

Tutti i dettagli sull’avviso sono disponibili qui.