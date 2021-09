Giovani disoccupati, a Catania un nuovo progetto formativo gratuito

A Catania un centro servizi per disoccupati under 30

È supportato da Centro Orizzonte Lavoro e Fondazione Terzo Pilastro

Tempo fino al 12 settembre per iscriversi

Tempo fino al 12 settembre per iscriversi a un progetto per giovani disoccupati under 30 catanesi. Il nome è “Non lasciamoli soli durante l’emergenza covid”, e nasce dalla collaborazione tra la società cooperativa siciliana Centro Orizzonte Lavoro e la Fondazione Terzo Pilastro.

Non lasciamoli soli: il supporto ai Neet

Si chiamano NEET, e sono i ragazzi non impegnati né in studio, né nel lavoro né nella formazione. L’Unione Europea ormai da anni guida coadiuva progetti di supporto a questa fascia della popolazione con i suoi programmi. Anche le associazioni sul territorio, però, cercano di dare aiuto ai più giovani. Tra queste anche Centro Orizzonte Lavoro, che da trent’anni “si occupa di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro”.

La Fondazione Terzo Pilastro, invece, si impegna a fondere progettualità regionale con il contesto internazionale. Per questo promuove “la realizzazione e la diffusione di iniziative di valore sociale, culturale, formativo ed artistico, sia direttamente che attraverso i suoi due enti strumentali”. Le esigenze del territorio, come quella di supporto alle fasce più deboli, rientrano perciò all’interno in una visione globale.

L’obiettivo del progetto

Il progetto “Non lasciamoli soli” vuole fornire a 35 giovani Neet catanesi un vero e proprio centro servizi. I ragazzi saranno affiancati da un educatore, un tutor dell’orientamento e uno dell’inserimento lavorativo. Sarà poi garantito loro un percorso formativo di 25 ore e una borsa per l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze.

Per partecipare bisogna essere disoccupati e non impegnati in attività formative, avere tra i 18 e i 30 anni, risiedere a Catania e cercare lavoro. Basta mandare un’email a 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗼𝗻𝘁𝗲𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺 con come oggetto: “𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗡𝗼𝗻 𝗟𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼𝗹𝗶 𝗦𝗼𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟭”. Si può anche chiamare il numero 3475625014.