GNV assume nuovi profili: opportunità di lavoro e come candidarsi

GNV (Grandi Navi Veloci), uno dei principali operatori di trasporto marittimo in Italia, sta offrendo nuove opportunità lavorative a settembre 2024. La compagnia, parte del gruppo MSC, è alla ricerca di personale qualificato per coprire diversi ruoli sia a bordo delle sue navi che nelle sedi a terra, offrendo possibilità di impiego in vari settori.

Profili ricercati da GNV

Le posizioni aperte in GNV coprono una vasta gamma di profili professionali, dai ruoli più tecnici a quelli gestionali e operativi. Ecco alcune delle figure attualmente richieste:

1. Personale di bordo

GNV ha diverse posizioni aperte per il personale che lavorerà a bordo delle navi. Tra i ruoli principali troviamo:

Piccolo di camera : addetto alla pulizia delle cabine e alle operazioni di ristoro.

: addetto alla pulizia delle cabine e alle operazioni di ristoro. Cuochi : impiegati nella preparazione dei pasti per i passeggeri.

: impiegati nella preparazione dei pasti per i passeggeri. Marinai: personale addetto alla gestione della navigazione e della sicurezza a bordo, con certificazione IMO richiesta.

2. Profili tecnici e gestionali

Nelle sedi a terra, GNV è alla ricerca di figure con competenze più specifiche, tra cui:

Planned Maintenance System Operator : responsabile della gestione informatizzata della manutenzione programmata delle navi. È richiesto un titolo di Capitano di Macchina o di Coperta, oppure un diploma tecnico.

: responsabile della gestione informatizzata della manutenzione programmata delle navi. È richiesto un titolo di Capitano di Macchina o di Coperta, oppure un diploma tecnico. Integrated Management Systems Specialist : una posizione che richiede almeno un anno di esperienza e competenze nella gestione dei sistemi integrati.

: una posizione che richiede almeno un anno di esperienza e competenze nella gestione dei sistemi integrati. HR Generalist : per i laureati in discipline umanistiche o giuridiche, con un’esperienza preferibile di 1-2 anni in ambito risorse umane.

: per i laureati in discipline umanistiche o giuridiche, con un’esperienza preferibile di 1-2 anni in ambito risorse umane. Digital Product Owner: ruolo chiave nella gestione dei prodotti digitali, con esperienza nella pianificazione e nell’esecuzione di strategie digitali.

3. Posizioni nel settore commerciale e operativo

Per quanto riguarda la gestione commerciale e logistica, GNV ha bisogno di:

Freight Booking Operator : un ruolo che richiede preferibilmente un diploma o una laurea e si occupa di ottimizzare la gestione delle prenotazioni per il trasporto merci.

: un ruolo che richiede preferibilmente un diploma o una laurea e si occupa di ottimizzare la gestione delle prenotazioni per il trasporto merci. Deputy Port Captain: professionista responsabile delle operazioni portuali, con competenze linguistiche e un titolo di Ufficiale di Navigazione.

Requisiti generali

I requisiti per candidarsi alle posizioni variano in base al ruolo. Per molte figure tecniche o operative a bordo delle navi, GNV richiede certificazioni specifiche, come ad esempio la certificazione IMO per i marinai. Inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche sono spesso indispensabili, soprattutto per le posizioni gestionali e nel settore commerciale.

Per alcune posizioni a terra, è fondamentale avere una laurea pertinente al ruolo (ad esempio, in ingegneria navale o in discipline umanistiche per il settore risorse umane) e un’esperienza pregressa di almeno 1-2 anni. La capacità di lavorare in team, ottime competenze comunicative e una predisposizione al servizio clienti sono ulteriori caratteristiche molto apprezzate da GNV.

Come candidarsi

Il processo di candidatura per le posizioni aperte con GNV è semplice e diretto. I candidati interessati possono consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di GNV o accedere alla pagina LinkedIn dell’azienda. Una volta trovata la posizione desiderata, è possibile inviare il proprio curriculum vitae tramite il modulo online presente sul sito o tramite LinkedIn.

Le candidature per le posizioni aperte da GNV sono attive a settembre 2024. Alcune delle offerte più recenti sono state pubblicate proprio in questo mese, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione di far parte del team di una delle più grandi compagnie marittime italiane.

Le opportunità lavorative con GNV rappresentano una scelta ideale per chi cerca una carriera nel settore marittimo o in ambiti correlati, con posizioni che spaziano dal personale a bordo alle figure tecniche e amministrative a terra. Che si tratti di lavorare in mare o in ufficio, GNV offre una vasta gamma di possibilità per diverse figure professionali, con requisiti variabili e un processo di candidatura snello e accessibile.