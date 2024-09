Gruppo Mangia’s cerca 150 nuove risorse: partecipa agli Open Days

Il Gruppo Mangia’s, uno dei principali operatori nel settore dell’ospitalità in Sicilia e Sardegna, è alla ricerca di 150 nuove figure professionali per la stagione 2024/2025. Se stai cercando un’opportunità di carriera nel settore turistico, gli Open Days organizzati dal Gruppo rappresentano il momento ideale per candidarsi e incontrare il team delle risorse umane. Di seguito, scopri tutto ciò che c’è da sapere sugli eventi di recruiting e sulle posizioni disponibili.

Il Gruppo Mangia’s e il riconoscimento “Great Place to Work”

Il Gruppo Mangia’s è noto per l’eccellenza nel settore dell’ospitalità, con una storia radicata in Sicilia e Sardegna, e una rete di 13 strutture alberghiere. Ma il successo di Mangia’s non si limita all’offerta turistica: il Gruppo ha recentemente ottenuto il riconoscimento di “Great Place to Work”, un importante sigillo di qualità che testimonia il suo impegno per creare un ambiente di lavoro centrato sul benessere e sulla crescita dei propri dipendenti.

Programma HeRo: riconoscere e valorizzare il lavoro

Uno dei pilastri dell’approccio di Mangia’s verso i suoi dipendenti è il programma HeRo. Questo progetto speciale premia i collaboratori che si distinguono per impegno e risultati, offrendo loro incentivi, benefit esclusivi e iniziative volte a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata. Il Gruppo Mangia’s si impegna a trattare ogni membro del suo staff come parte di una grande famiglia, dove il contributo di ciascuno è riconosciuto e valorizzato.

Figure professionali ricercate

In vista della stagione 2024/2025, il Gruppo ha avviato una campagna di recruiting per selezionare 150 figure professionali da inserire nelle proprie strutture in Sicilia e Sardegna. Le posizioni aperte sono varie, coprendo diversi ambiti operativi legati all’ospitalità. Ecco i principali ruoli ricercati:

Housekeeping (personale per le pulizie e la manutenzione delle camere)

(personale per le pulizie e la manutenzione delle camere) Front office (addetti alla reception e accoglienza clienti)

(addetti alla reception e accoglienza clienti) Ristorante e bar (camerieri, baristi e sommelier)

(camerieri, baristi e sommelier) Cucina (chef, cuochi e aiuto cuochi)

(chef, cuochi e aiuto cuochi) Manutenzione e acquisti (tecnici di manutenzione e addetti all’approvvigionamento)

Questi ruoli offrono l’opportunità di lavorare in strutture di alta qualità, in contesti che valorizzano sia l’esperienza professionale che il benessere dei dipendenti.

Per chi desidera entrare a far parte del Gruppo Mangia’s, la partecipazione agli Open Days rappresenta un’occasione unica per candidarsi direttamente e conoscere il team delle risorse umane. Durante questi eventi, i candidati potranno presentarsi per un colloquio e ottenere informazioni dettagliate sulle posizioni disponibili.

Gli Open Days si terranno tra settembre e ottobre 2024, in quattro diverse località, includendo sia la Sardegna che la Sicilia. Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

30 settembre 2024 : Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton (Santa Teresa di Gallura, Sassari, Sardegna)

: Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton (Santa Teresa di Gallura, Sassari, Sardegna) 8 ottobre 2024 : Mangia’s Brucoli, Autograph Collection Hotels (Brucoli, Siracusa, Sicilia)

: Mangia’s Brucoli, Autograph Collection Hotels (Brucoli, Siracusa, Sicilia) 15 ottobre 2024 : Mangia’s Pollina Resort (Pollina, Palermo, Sicilia)

: Mangia’s Pollina Resort (Pollina, Palermo, Sicilia) 22 ottobre 2024: Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa (Sciacca, Agrigento, Sicilia)

Data Località Struttura 30 settembre 2024 Santa Teresa di Gallura (SS, Sardegna) Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton 8 ottobre 2024 Brucoli (SR, Sicilia) Mangia’s Brucoli, Autograph Collection Hotels 15 ottobre 2024 Pollina (PA, Sicilia) Mangia’s Pollina Resort 22 ottobre 2024 Sciacca (AG, Sicilia) Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa

Come partecipare agli Open Days

Partecipare agli Open Days è semplice e aperto a tutti coloro che desiderano lavorare nel settore turistico-alberghiero. Ecco come fare:

Iscrizione: Prima di partecipare, è necessario compilare il modulo di registrazione disponibile online, per facilitare l’organizzazione e la gestione delle candidature. Documentazione: Il giorno dell’evento, è consigliato portare con sé un curriculum vitae aggiornato, un documento di identità e, se disponibili, attestati o certificati che possano comprovare esperienze e competenze nel settore. Colloqui: Durante gli Open Days, i candidati avranno l’opportunità di sostenere colloqui con i responsabili delle risorse umane del Gruppo Mangia’s. È un’occasione importante per farsi conoscere e ottenere informazioni dettagliate sulle posizioni disponibili e sulle condizioni contrattuali.

Perché scegliere il Gruppo Mangia’s

Entrare a far parte del Gruppo Mangia’s significa lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, in cui il benessere dei dipendenti è al centro delle politiche aziendali. Tra i principali vantaggi offerti dall’azienda vi sono:

Opportunità di crescita professionale

Il Gruppo Mangia’s investe molto nella formazione e nello sviluppo del proprio personale. Oltre alle opportunità di crescita interna, i dipendenti hanno accesso a corsi di aggiornamento e percorsi di formazione, che consentono di migliorare costantemente le proprie competenze e di avanzare nella carriera.

Ambiente di lavoro accogliente e positivo

Lavorare nelle strutture Mangia’s significa far parte di una squadra affiatata e inclusiva. Grazie al programma HeRo, i dipendenti che si distinguono per il loro impegno e i loro risultati possono ricevere incentivi e riconoscimenti speciali.

Condizioni lavorative vantaggiose

Le condizioni lavorative presso le strutture del Gruppo Mangia’s sono competitive, con salari adeguati al mercato e benefit che includono la possibilità di alloggiamento per il personale fuori sede. Inoltre, per i lavoratori stagionali, vi è la possibilità di ottenere contratti a lungo termine o di essere richiamati per le stagioni successive.

Unisciti al Gruppo Mangia’s e fai crescere la tua carriera

Se sei interessato a lavorare nel settore turistico e desideri fare parte di un’azienda che valorizza il contributo dei propri dipendenti, gli Open Days del Gruppo Mangia’s sono un’occasione da non perdere. Le date e i luoghi degli eventi sono pensati per accogliere candidati da tutta la Sicilia e la Sardegna, con numerose opportunità di lavoro disponibili.

Non perdere l’occasione di partecipare: iscriviti ora e scopri come entrare a far parte di una delle realtà più dinamiche e premiate nel panorama dell’ospitalità italiana.